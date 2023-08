Musica in streaming? Finalmente è “Classical“

di Stefano Marchetti

"Le piace Brahms?" Eh, si fa presto a dirlo, un po’ meno a capire “quale“ Brahms: quello dei 16 valzer o quello della Sinfonia n. 1 in do minore, o magari quello del Wiegenlied, la celeberrima Ninna Nanna? Per cercare un successo di Lady Gaga o di un’altra stella del pop in quegli immensi jukebox che sono le piattaforme di streaming, servono pochi secondi: basta digitare il nome ed esce una lista di brani. Ma se vi vien voglia di ascoltare lo “scherzo sinfonico“, terzo movimento dell’Eroica di Beethoven, diretto da Herbert von Karajan, tutto può diventare più complicato: perché magari un motore di ricerca vi suggerisce la prima esecuzione che gli capita a tiro con qualsiasi direttore o orchestra, un altro può consigliare l’incisione più recente, un altro non fa differenza fra l’intera sinfonia e una sua parte. E di una stessa composizione ci sono sicuramente decine di registrazioni di epoche differenti.

Molti appassionati di musica classica – ha annotato anche il New York Times – in questi anni si sono smarriti nello streaming, "lost in metadata", persi nella miriade di informazioni e sfumature che ogni brano porta con sé. "Il primo problema che abbiamo voluto affrontare è stato proprio questo. Come fare in modo che ognuno potesse individuare facilmente ciò che vuole ascoltare", spiega Jonathan Gruber, a capo di Apple Music Classical, il servizio di streaming (con app dedicata) che ha debuttato in vari Paesi fra cui l’Italia: nel nome di Mozart, di Bach o di Chopin (ma anche di Verdi e di Puccini), la Mela ha lanciato una sfida agguerritissima alle altre piattaforme musicali, da Spotify a Tidal o Idagio.

Nella cornice prestigiosa del Festival di Salisburgo, il team Apple ha snocciolato le sue cifre: su Classical, attualmente, si possono trovare 5 milioni di tracce, 120mila lavori di 20mila compositori che abbracciano secoli di storia, 400mila movimenti, anche ad altissima risoluzione e con audio spaziale. Ma ancora più importante è quello che c’è e non si vede, 50 milioni di data points, ovvero le informazioni “sottotraccia“ che aiutano l’utente a districarsi – in modo semplicissimo – nell’immenso catalogo. Soltanto dello Scherzo dall’Eroica diretto da Karajan, per esempio, la app propone dieci registrazioni alternative. La Apple (che nel 2021 ha acquisito Primephonic, un servizio di streaming con base ad Amsterdam) ha lavorato a lungo "con un team di musicologi capaci di far dialogare umani e computer – rivela Gruber –. Abbiamo cercato di realizzare qualcosa che non era stato ancora fatto adeguatamente prima d’ora".

Come in tutti i servizi di streaming, gli algoritmi seguono le abitudini di ascolto e possono quindi suggerire brani da scoprire. Ma il progetto è anche più ambizioso: "Noi confidiamo di raggiungere anche un pubblico che usualmente non frequenta la classica – spiega Gruber –. Come quando si entrava in quegli enormi negozi di dischi e magari, mentre si cercava un album pop, ci si fermava anche nella sezione della classica". La app Classical, pur organizzata con una sua autonomia, è infatti ‘incastonata’ all’interno di Apple Music e con lo stesso abbonamento. Riuscirà a conquistare i giovani, facendosi largo fra rap e techno?

Al progetto hanno aderito grandi istituzioni musicali come i Wiener Philharmoniker: già sulla app sono presenti più di 5800 loro registrazioni e perfino una del 1929 con Clemens Krauss che dirige musiche di Richard Strauss, il ciclo del Ring diretto da Georg Solti, le sinfonie di Beethoven con la bacchetta di Carlos Kleiber e i famosi concerti di Capodanno, "ma abbiamo voluto stringere anche un accordo in esclusiva", ha annunciato il maestro Daniel Froschauer, primo violino e presidente dell’ammirata orchestra, al termine dello straordinario concerto diretto da Riccardo Muti al festival salisburghese. Per ogni stagione dei prossimi cinque anni, sei dei concerti in abbonamento che i Wiener tengono al Musikverein di Vienna approderanno sullo streaming Apple. Con questo esercito di meravigliose armonie Apple si prepara a sbarcare anche in Oriente: "Siamo quasi pronti per il lancio in Corea, in Cina e in Giappone, dove la musica classica ha un altissimo numero di estimatori – conclude Gruber –. Ci piace pensare a un mondo di musica".