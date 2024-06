Musica e spiritualità. Il Festival dove l’anima diventa protagonista La rassegna "Musica e Spiritualità" porta la nuova musica italiana in un contesto suggestivo tra le alture del Vco e il lago Maggiore. Ospiti di prestigio come Cristina Donà e Paolo Benvegnù si uniscono a Laura Marzadori, primo violino della Scala, per offrire spettacoli unici e irripetibili. Un'occasione di incontro e condivisione in luoghi carichi di spiritualità.