Musica e cinema. Piazza del Campo. Un teatro a cielo aperto

di Riccardo BruniUn palco sotto le stelle, nel magico centro storico di Siena. Piazza del Campo diventa un teatro a cielo aperto per una programmazione di eventi straordinaria. Otto spettacoli internazionali, fino alla fine del mese, a partire da stasera con il Concerto per l’Italia, proposto dall’Accademia Chigiana nell’ambito del Chigiana International Festival & Summer Academy.

Si esibirà l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta dal maestro James Conlon, in programma Rachmaninov affidato alla pianista Lilya Zilberstein, Gershwin e Bernstein. Domenica alle 21.30 ‘Siena Vox Una: la Città canta Carmina Burana di Carl Orff’, promosso dall’Unione Corale Senese Ettore Bastianini in collaborazione con Amat. Il grande cinema protagonista della serata di lunedì 21, con la proiezione del film di Bernardo Bertolucci ‘Io ballo da sola’, proposta come un’anteprima speciale dal Terra di Siena International Film Festival (in programma a ottobre) in occasione del trentennale del capolavoro girato nel Chianti, il cui cast si riunirà per l’evento nello straordinario scenario della piazza. Martedì 22 ‘Omaggio a Franco Battiato’, La Cruna del Lago in concerto con l’Orchestra Sinfonica Internazionale diretta dal maestro Leonardo Quadrini e Antonella Ruggiero ospite speciale. Giovedì 24 a illuminare la piazza saranno le sfuggenti armonie di ‘Food’, il concerto di Paolo Fresu e Omar Sosa in collaborazione con Siena Jazz.

E poi venerdì 25 la proiezione del film ‘The Opera! Arie per un’eclissi’, con la regia di Paolo Gep Cucco e Davide Livermore; sabato 26 ‘La Dernière Danse?’ del Balletto di Roma, con le coreografie di Micha Van Hoecke; e lunedì 28 gran finale con l’opera lirica: in scena ‘La Traviata’ con l’Orchestra Sinfonica Città di Grosseto, diretta dal maestro Marco Severi. Tutti gli spettacoli sono inseriti nel cartellone ‘Sboccia l’estate’, organizzato (ingresso gratuito) dal Comune con direzione artistica di Vincenzo Bocciarelli.