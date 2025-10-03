Musica, cultura e gastronomia. Il fascino attuale di Lipsia tra artisti e location da cartolina

È stata definita ’Piccola Parigi’, ’Città della Musica’, ’Piccola Venezia’: tanti gli appellativi per Lipsia, oltre 600mila abitanti, città più popolosa della Sassonia. La chiamò ’piccola Parigi’ Johann Wolfgang von Goethe, (1749-1832) che qui visse e studiò dal 1765 al 1768. E come gli studenti dell’epoca fu un assiduo frequentatore della cantina ’Auerbachs’, che nel 2025 ha festeggiato i 500 anni.

Infatti nel 1525 il dottor Heinrich Stromer von Auerbach, medico e professore universitario, aprì agli studenti la propria cantina, che diventò famosa e continua a esserlo. E qui Goethe collocò il luogo dove Mefistofele tentò Faust. Si possono fare visite guidate, gustare specialità tipiche come gli involtini di manzo ripieni di carne e verdure e appare anche Mefisto in persona ad augurare buon appetito! L’Auerbachs Keller, con le sculture di Mathieu Molitor, si trova nel Mädler Passage, la più famosa galleria di Lipsia, costruita tra il 1912 e il 1914 su commissione del produttore di pelletteria Anton Mädler.

La statua di Goethe è invece al centro della Naschmarkt, di fronte alla Vecchia Borsa. Lipsia è anche ’città della musica’: qui arrivò Johann Sebastian Bach nel 1723, a 38 anni. Lo si ricornda con una statua davanti alla Chiesa di San Tommaso, dove fu maestro di cappella e dove è sepolto. Per incontrarlo ’di persona’ si va al ’Bach Museum’, edificio barocco di fronte alla chiesa. Qui appare il Maestro che siede al clavicembalo, suona e racconta la sua vita grazie alla realtà aumentata: un’esperienza davvero suggestiva. Pochi minuti a piedi, ed ecco un’altra tappa storica, lo ’Zum Arabischen Coffe Baum’ che serve caffè dal 1711: tra i suoi ospiti figurano Goethe, Bach, Napoleone e Schumann. Nel locale ci sono un interessante museo del caffè e un ristorante con specialità tradizionali, come l’Original Leipziger Allerlei, un piatto con verdure lessate e gamberi.

Lipsia ’piccola Venezia’? Il paragone sembra azzardato, ma neanche troppo se si pensa che la città è alla confluenza dei fiumi Elster Bianco, Parthe e Pleiße. I percorsi in battello o in canoa fanno scoprire la città da una prospettiva nuova, e si passa tra l’architettura industriale ristrutturata, i quartieri alla moda, le belle ville, i parchi.

Alle porte della città c’è il sogno di chi ama le auto: lo stabilimento Porsche dove si producono ogni giorno circa 600 Panamera e Macan. La sala conferenze Experience Center (a forma di diamante e può ospitare fino a 680 persone), le visite guidate agli impianti di produzione e la possibilità di guidare le auto, rendono ’Porsche Leipzig’ una location unica. La parte produttiva è indimenticabile, sembra di essere in un film di fantascienza, con le scocche delle auto che, sollevate da piattaforme, si librano sulle teste, e grossi bracci meccanici uniscono le varie parti: gomme, ruote, vetri. Info su visitsaxony.com e www.leipzig.travel/it