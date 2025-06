Musica, ballo, dj set e spettacoli. La grande estate con ChorusLife

Continuano gli appuntamenti di ’Dove l’estate succede’, il cartellone di eventi live gratuiti che fino al 6 settembre anima la piazza del Sagittario di ChorusLife, l’innovativo smart district di Bergamo. Musica, ballo, dj set e spettacoli per tutte le età scandiscono la settimana con quattro serate tematiche: dal ballo liscio con orchestre dal vivo il mercoledì, agli omaggi ai grandi cantautori italiani il giovedì; il venerdì si dà spazio ai dj set mentre il sabato è dedicato all’intrattenimento, con tribute band e spettacoli per famiglie.

Oggi alle 19.30 in consolle arriva Point Break VDJ, video dj set che mescola cinema e musica dagli anni ’50 a oggi, e alle 21.30 Chéri con grandi hit e good vibes. Imperdibile, per i fan degli U2, la serata di domani che vede protagonisti gli Achtung Babies, storica tribute band del gruppo irlandese. Da questa settimana, inoltre, sono in programma ulteriori dj set (tutti i mercoledì, giovedì e sabato, inizio ore 19/21) in piazza delle Stelle. Domani alle 19 in consolle ci sarà dj Nox e i suoi ritmi reggaeton. L’area food&beverage con 400 posti a sedere valorizza le eccellenze locali con tanto di serate speciali a tema. Info: www.choruslife.com