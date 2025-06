Musica antica. Sedici eventi tra Pisa, Barga e Camaiore

Toccherà alcuni fra i luoghi più suggestivi del territorio pisano, estendendosi anche in provincia di Lucca, a Barga e Camaiore, la nuova edizione del Festival toscano di musica antica (con la direzione artistica di Carlo Ipata), che prenderà il via l’11 giugno per chiudersi il 6 luglio, con sedici appuntamenti. Diversi concerti si terranno nell’antico chiostro della Sapienza a Pisa che il 20 giugno ospiterà tra l’altro l’imponente esecuzione dei ’Fireworks’ di Haendel, affidata ad Auser Musici, un’orchestra di trenta elementi, e il 29 giugno l’ensemble barocco La Lira d’Orfeo con il famoso controtenore Raffaele Pe in una celebrazione degli eroi di Antonio Vivaldi.

Il festival si muoverà anche fra l’affascinante chiostro di Santa Elisabetta a Barga e la Chiostra della Scuola Normale Superiore, porterà l’arpa e la voce di Teodora Tommasi nel giardino della Rocca del Brunelleschi di Vicopisano, arriverà alla Certosa di Calci. E il 4 luglio a Villa del Gombo, sorta come residenza del Presidente della Repubblica nella Tenuta di San Rossore, il pianista Maurizio Baglini (foto di Marco Bigotti) eseguirà i lavori scritti da Liszt proprio sullo strumento che suonò durante il suo soggiorno a Pisa. Info, www.ftma.it

