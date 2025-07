Musica antica e sonorità contemporanee. Ecco lo ’Stresa Festival’

Grande successo per la prima serata di Stresa Festival, 64esima edizione, con direzione artistica di Mario Brunello, nell’inedita location del piazzale dell’Artiglieria dell’Isola Bella, con un concerto che riflette la tradizione e la modernità della musica irlandese con protagonista il violinista Martin Hayes coadiuvato dalla violoncellista connazionale Kate Ellis.

Stasera, nella Loggia del Cashmere dell’Isola Madre, si esibisce il Pacific Quintet, formazione di soli fiati, flauto, oboe, clarinetto, fagotto e corno che propone personali arrangiamenti di capolavori come West Side Story e il Barbiere di Siviglia, nonché del Tombeau de Couperin di Ravel e una composizione del pianista turco Fazil Say. L’edizione del festival di quest’anno vede artisti internazionali spaziando dalla musica antica a varie diramazioni sonore contemporanee; quest’anno coinvolgerà numerose località del Lago Maggiore, tutte e tre le isole Bella, Madre e dei Pescatori.

Il programma, iniziato ieri, prosegue sino al primo agosto, con Richard Galliano, Pacific Quintet, Ana Carla Maza, Martin Hayes, Frida Bollani Magoni, Simone Locarni, Delicatoni, mentre dal 19 agosto al 6 settembre London Symphony/Antonio Pappano, Gidon Kremer, Thomas Demenga, Dmitry Smirnov, Anthony Romaniuk, Conrad Tao, Simone Rubino.

"Stresa Festival, con ambizione, si vuole definire ’la quarta isola’ - riferisce Mario Brunello, direttore artistico - aggiungendo così motivo di attrazione culturale alle Isole Borromee". Dialogo tra culture, epoche, stili, dialogo tra strumenti antichi e moderni, tra voci lontane, tra arte e natura e tra artisti e pubblico. Questi sono i temi che si sviluppano nel corso di Stresa Festival, lungo i due mesi suddivisi in quattro ’isole’ Jazz, Young, Antiqua e Classic.

La manifestazione sarà articolata come di consueto in due distinti periodi temporali, che corrispondono anche a una diversificata pluralità di proposte, con attenzione anche per nuovi talenti e per il pubblico giovanile. Non mancheranno omaggi specifici a grandi artisti come Alessandro Scarlatti a 300 anni dalla morte, Šostakóvic a 50 anni dalla morte, Berio, nei 100 anni dalla nascita, senza dimenticare il compleanno di Arvo Pärt, che a settembre spegnerà 90 candeline.

Altra caratteristica del Festival sarà l’ecosostenibilità con l’acquisto del biglietto, gli spettatori contribuiranno all’ampliamento del ’Bosco Claudio Abbado’, sorto lo scorso anno all’interno del Parco Campo dei Fiori.