Roma, 4 agosto 2020 – All’Arena di Verona i Music Awards 2020 a sostegno dei lavoratori dello spettacolo. L’emergenza coronavirus non ferma la grande musica e, come ogni anno, nella cornice dell’anfiteatro romano della città veneta, tornano i ‘Seat Music Awards’, i premi alla musica italiana, alla presenza del pubblico. La quattordicesima edizione si svolgerà il 2 e 5 settembre: due serata in diretta su Raiuno, con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada, durante le quali oltre 50 cantanti si alterneranno sul palco posizionato (per la prima volta) al centro dell'Arena.

A differenza, del passato, i premi assumono un valore ancora più importante: per la prima volta non saranno gli artisti a essere premiati, ma saranno loro a dedicare simbolicamente la propria presenza e le esibizioni ai lavoratori dello spettacolo. I ‘Premi della musica’ diventano i ‘Premi DALLA musica’, un riconoscimento a tutti i musicisti e ai lavoratori dietro le quinte che, anche adesso che il mondo si sta preparando a ripartire, continuano a rimanere sospesi e invisibili. Più che un riconoscimento simbolico, sarà un aiuto concreto attraverso il numero solidale, che sarà attivato per le puntate dei ‘Seat Music Awards’, e l’incasso della vendita dei biglietti per il pubblico in teatro (già in vendita sul sito ticketone). Il ricavato andrà a confluire nel fondo ‘Covid 19 - Sosteniamo la musica’ di Music Innovation Hub, , con il supporto di Spotify e promosso da Fimi (Federazione Industria Musicale Italiana), a fianco della filiera musicale italiana con lo scopo di supportare musicisti e professionisti del settore in questo momento di crisi globale.

Oltre alle due prime serate su Raiuno, ci sarà un terzo appuntamento televisivo: il 6 settembre alle 16 su Raiuno andrà in onda ‘Seat Music Awards – Viaggio nella musica’ con un narratore molto speciale: Nek. Il cantautore Filippo Neviani partirà dalla sua casa di Sassuolo alla volta di Verona per immergersi nella settimana che riaccenderà le luci sulla musica dall’Arena di Verona. Nek incontrerà i suoi colleghi cantanti protagonisti, ma anche i lavoratori dello spettacolo, a cui tutto questo progetto è dedicato. La puntata sarà arricchita dal meglio delle esibizioni delle due puntate dei ‘Seat Music Awards’ e contenuti inediti.