Museum of Dreamers. Moak coffee partner della tappa romana

Caffè Moak, azienda storica italiana del settore della torrefazione e distribuzione del caffè, continua a raccontare la sua storia sostenendo nuove iniziative culturali sul territorio nazionale. Fino al al 28 gennaio, sarà infatti Coffee Partner della nuova tappa romana del Museum of Dreamers al PratiBus District. In occasione di questa importante iniziativa, l’azienda ha realizzato un prodotto in limited edition, disponibile in esclusiva al Dream Bar: una latta di caffè per la moka caratterizzata dal tappo a forma di unicorno, elemento iconico del Museum of Dreamers, un oggetto di design che fa sognare ad occhi aperti.

Nella caffetteria del museo, sarà anche possibile immergersi nel mondo Caffè Moak, gustando i sapori più intensi della tradizione del caffè. Un vero e proprio viaggio che esalta la scoperta di un prodotto unico nato dall’innata caparbietà di voler produrre il meglio e nel miglior modo, unito all’innovazione tecnologica. Fanno da cornice al caffè gli accessori dedicati al bar come bustine da zucchero, tovagliolini e piattini creati da Caffè Moak ad hoc con la grafica personalizzata Museum of Dreamers.

"Siamo entusiasti di essere partner del Museum of Dreamers perché la nostra è un’azienda di sognatori. Il primo è stato il fondatore, mio padre, Giovanni Spadola, nel 1967. È da lui che abbiamo imparato che qualunque impresa nasce da un sogno e dal saper guardare oltre gli schemi tradizionali" dichiara Alessandro Spadola, Ceo di Caffè Moak.