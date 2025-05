Lorenzo Musetti diventa papà bis. Il dolce annuncio con la compagna Veronica Confalonieri

Roma, 19 maggio 2025 – Ha aspettato di lasciarsi alle spalle gli Internazionali di Roma, ma probabilmente Lorenzo Musetti e la compagna Veronica Confalonieri, che ha seguito sempre dagli spalti le imprese del campione di Carrara, già sapevano di aspettare il loro secondo figlio.

"La Famiglia si allarga #4". Così recita la didascalia dell'ultimo post su Instagram del tennista italiano, fresco numero 8 del mondo, a corredo di una foto che ritrae il carrarino accarezzare la pancia della compagna insieme al primo figlio Ludovico, che ora ha poco più di un anno.

In poco tempo pioggia di cuoricini e auguri, tra cui quelli arrivati da Jasmine Paolini e Sara Errani, trionfatrici proprio al Masters capitolino.

Il 23enne, dicevamo, ha brillato all’Atp di Roma, arrivando in semifinale dopo aver eliminato Alexander Zverev, tanto da sottrarre l’ottava posizione nel ranking ad Alex de Minaur.

A sostenerlo – sempre – la ‘sua’ Veronica, che in un’intervista al Corriere della Sera, proprio i giorni scorsi ha dichiarato, riferendosi alla prima gravidanza: “La paternità non era prevista: non ero certa che volesse diventare padre così giovane. Si è dimostrato maturo anche in quella circostanza. Abbiamo sempre desiderato una famiglia: oggi siamo felici”.

E ora la felicità raddoppia.