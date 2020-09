Copenaghen, 8 settembre 2020 - “Un piccolo museo sulle grandi cose della vita”. Si presenta così, attraverso il suo sito ufficiale, il primo museo della felicità al mondo. Si chiama The HappinessMuseum, si trova a Copenaghen ed è stato ideato da un istituto di ricerca che, come fine ultimo, cerca di capire quanto ci sia di scientifico dietro la felicità umana. L’obiettivo principale del museo non è quello di rallegrare i visitatori, ma di far riflettere le persone (attraverso grafiche, installazioni, attività interattive, dati) attorno ai reali significati dello stato d’animo cui tutti aspiriamo.

Esplorare la felicità in termini scientifici e culturali

Il World Happiness Report del 2018 ha inserito la Danimarca al primo posto della classifica dei paesi più felici al mondo. Sono tanti i motivi dietro questa scelta, come l’alta qualità della vita, l’efficienza delle politiche per il welfare, il bassissimo tasso di corruzione del governo e l’hyggie. Cos’è l’hyggie? È un sentimento intimo, tipico della cultura danese, che nasce dalla condivisione di momenti di convivialità in casa con la famiglia o gli amici. Tutti questi aspetti sono analizzati e trattati, tramite un approccio scolastico e creativo al tempo stesso, tra le mura del museo della felicità (il primo e unico al mondo) di Copenaghen, nato un’idea dell’HappinessReseachInstitute. Questo istituto, oltre a studiare la felicità dal punto di vista scientifico, consiglia ai governi di tutto il mondo come migliorare le proprie politiche nell’ottica di aumentare il grado di felicità dei cittadini.

Cosa c’è dentro il museo della felicità

The HappinessMuseum tratta la felicità in maniera molto seria, quindi non aspettatevi di trovare stanze tutte colorate e piene di installazioni, quadri o attività che vi rendono di buon umore. Esplorare questo museo significa fare un viaggio attraverso la “felicità globale”, in modo tale da capire quanto l’approccio a questo stato d’animo sia differente a seconda delle culture. Inoltre ci sono delle grafiche che spiegano come riconoscere l’anatomia di un sorriso sincero, come è cambiato il concetto di felicità nella storia e come potrebbe essere la felicità in futuro a causa dell’Intelligenza Artificiale. Interessante anche la sezione The Politics of Happiness, che punta a raccontare le più originali iniziative dei governi per incrementare il grado di felicità dei cittadini.

Attività interattive

Al museo della felicità sono previste diverse attività interattive, e quella più originale è senza dubbio la seguente: i gestori della struttura, per un periodo di prova durato un mese, hanno lasciato un portafoglio pieno di contanti in mezzo a una stanza per osservare il comportamento dei visitatori. Al termine dell’esperimento, tutti gli ospiti hanno sempre riconsegnato il “malloppo” in cassa. Un fenomeno che, secondo Mark Wiking (CEO dell’HappinessResearchInsitute), fa parte del livello di fiducia che i cittadini hanno nelle istituzioni politiche. E la principale conseguenza di questo fattore è un aumento del benessere mentale e della felicità. The HappinessMuseum si trova nel centro storico di Copenaghen, costa poco meno di 13 euro a ingresso e, a causa delle restrizioni anti-Covid, può attualmente accogliere un numero limitato di visitatori.