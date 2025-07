Museo Barca Lariana. Viaggio musicale con la Candlelight

Candlelight è l’ultimo appuntamento musicale della stagione estiva al Museo Barca Lariana (nella foto) di Pianello del Lario, sulla sponda occidentale del Lago di Como, a una decina di chilometri a nord di Menaggio. Domenica 27 luglio alle 21 il museo si illumina con la Candle Night, un concerto con la pianista Sonia Vettorato che accompagna il pubblico in un viaggio musicale tra le più celebri colonne sonore del cinema, eseguite rigorosamente a lume di candela.

L’evento si svolge in una location insolita, il museo Barca Lariana, in una filanda dell’Ottocento che vanta una straordinaria collezione di cimeli che racconta la navigazione sul lago negli ultimi secoli. Custode di un patrimonio unico al mondo che ospita una collezione di inestimabile valore per il settore nautico e per la storia d’Italia con oltre 2.500 metri quadrati di sale espositive aperte al pubblico, ampi magazzini e un parco attrezzato di 2.000 metri quadrati affacciato sul lago di Como. Il percorso museale, suddiviso su tre livelli con anche un ampio spazio esterno, conta centinaia di scafi storici fra barche a remi, gondole, barche da pesca, caccia e contrabbando, motoscafi entrobordo e fuoribordo, vaporetti per trasporto passeggeri, catamarani da competizione, barche a vela e antichi barconi da lavoro.

In aggiunta, migliaia di oggetti nautici, di documenti e fotografie originali, e di volumi a tema nautico. Recentemente si è aggiunta alla collezione del museo l’aliscafo Freccia dei Gerani.