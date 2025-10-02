Musei gratis domenica 5 ottobre 2025: dove andare in tutta Italia tra arte, storia e cultura

Anche in questa prima domenica di ottobre si può entrare gratis nei musei e nei siti archeologici statali di tutta Italia, senza bisogno di biglietto. Domenica al Museo, l’iniziativa del Ministero della Cultura, trasforma la giornata in un piccolo viaggio dentro la storia e l’arte del Paese: si cammina tra sale silenziose, cortili nascosti e parchi archeologici, scoprendo dettagli che di solito sfuggono. Gli orari, anche per il 5 ottobre, sono quelli consueti: dalle 9 alle 19, con ultimo ingresso un’ora prima della chiusura; in alcuni casi serve prenotazione, ma per lo più basta presentarsi con un bagaglio di curiosità.

Nord Italia: dove andare il 5 ottobre

A Milano, la Pinacoteca di Brera accoglie chi entra con la luce che scivola tra le alte finestre, illuminando Caravaggio, Raffaello e i volti dei pittori che nei secoli hanno scelto l’arte per raccontare storie. Torino invita a un’altra esperienza: al Museo Nazionale del Cinema, dentro la Mole Antonelliana, ci si perde tra macchine da presa d’epoca, locandine storiche e filmati che hanno segnato la storia del grande schermo, in un percorso che è insieme visivo e emotivo.

A Venezia, le Gallerie dell’Accademia fanno respirare il fascino della Serenissima, e tra le tele di Tiziano e Tintoretto si sente ancora l’eco dei canali e dei mercati. In Liguria, i corridoi del Museo Archeologico di Finale Ligure conducono tra antichi reperti, mentre a Bolzano, accanto alla mummia di Ötzi, il tempo sembra fermarsi e parlare, con un dialogo tra passato e presente che resta impresso.

La domenica al Museo del Centro Italia

Firenze sorprende davanti al David della Galleria dell’Accademia: il marmo prende vita, i muscoli tesi e lo sguardo deciso raccontano storie che nessun libro può trasmettere. Roma, città-museo a cielo aperto, invita a camminare tra colonne spezzate e templi silenziosi al Parco Archeologico del Celio e all’Area Sacra di Largo Argentina, sentendo il ritmo antico della città sotto i piedi. A Siena, il Museo Santa Maria della Scala conquista con la ricchezza dei reperti e l’intimità dei suoi spazi, trasportando ogni visitatore indietro nel Medioevo.

Sud e Isole, tra storia e bellezza

Per chi si trova al sud, Napoli racconta vite quotidiane e tragedie antiche nel Museo Archeologico Nazionale, tra mosaici, vasi e affreschi di Pompei ed Ercolano, che parlano di uomini e donne reali. Al Museo e Real Bosco di Capodimonte, quadri di maestri e alberi secolari dialogano tra loro, regalando attimi di stupore e silenzio. A Cagliari, il Museo Archeologico Nazionale custodisce memorie antiche, mentre in Calabria il Museo Archeologico di Locri consente di percorrere le strade della Magna Grecia, tra reperti e ricostruzioni che sembrano respirare ancora la vita di un tempo.