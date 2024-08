Musei civici aperti domani tutto il giorno

Domani, Ferragosto, per la prima volta i Musei Civici di Bologna saranno aperti per tutto il giorno dalle 10 alle 19.

Un’occasione speciale per accogliere durante la festività che segna il culmine della stagione estiva sia chi rimarrà in città sia i turisti di prossimità e quelli internazionali che visiteranno Bologna per scoprirne il ricco patrimonio storico-artistico. Le sedi sono: Museo Civico Archeologico, Museo Civico Medievale, Collezioni Comunali d’Arte, Museo Civico d’Arte Industriale e Galleria Davia Bargellini, MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna, Museo Morandi, Casa Morandi, Museo per la Memoria di Ustica, Museo internazionale biblioteca della musica.

Aperto dalle 8 alle 18 anche il Cimitero Monumentale della Certosa Patrimonio Unesco nell’ambito del progetto ’Portici di Bologna’. Chiusi il Museo del Patrimonio Industriale e il Museo civico del Risorgimento. Afferma Eva Degl’Innocenti, direttrice Settore Musei Civici Bologna: "Siamo felici che i nostri Musei siano per la prima volta aperti tutto il giorno a Ferragosto: per noi è molto importante poter contribuire all’offerta culturale e di accoglienza della città per la cittadinanza e i turisti".