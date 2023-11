Muschio Selvaggio, Fedez e Luis Sal depongono le armi. “Trovato un accordo economico”

Milano, 15 novembre 2023 – Fedez e Luis Sal avrebbero raggiunto "un accordo economico" per porre fine alla lite sul podcast 'Muschio Selvaggio'. I due ex amici – secondo quanto rivela il settimanale Chi – avrebbero trovato un'intesa per evitare una causa legale, siglando anche "un patto di riservatezza". Inoltre, scrive sempre il magazine, lo youtuber avrebbe accettato di lasciare totalmente a Federico il progetto che ha mandato in frantumi la loro collaborazione.

Lo strappo tra i due era nato lo scorso marzo quando Luis Sal era praticamente sparito da 'Muschio Selvaggio'. La spiegazione era giunta via social in giugno, quando lo youtuber aveva pubblicato un video in cui attaccava pesantemente Fedez, sottolineando come quel podcast fosse diventato una trasmissione "incentrata sul suo personaggio". "Voleva comprarmi", aveva aggiunto Luis rivelando che il collega si fosse offerto di comprare il suo 50% ma gli avesse anche chiesto di "fare una puntata" in cui si scusava "per l'assenza con un testo concordato". Il filmato divenne virale, scatenando una serie di meme soprattutto per la frase "dillo alla mamma, dillo all'avvocato".

Anche la replica di Fedez era arrivata via social sebbene il rapper sottolineasse come avesse "cercato in tutti i modi di evitare questo teatrino inutile". "Se questo senso di oppressione che avevi nei miei confronti era latente da così tanto tempo, perché hai deciso di fondare una società con me due settimane prima di lasciarla? Chiedendomi poi 600mila euro per una società che non vale nemmeno la metà di quei soldi, vietandomi di dare spiegazioni, tramite il tuo manager, e minacciandomi di raccontare la tua verità se io avessi osato dire che tu abbandonavi il podcast per dedicarti ad altri progetti", aveva ribattuto Federico.

Da allora in poi tra i due è stata guerra aperta. Solo qualche giorno fa Fedez non aveva risparmiato qualche frecciatina a Luis Sal durante una puntata di 'Muschio Selvaggio', che da maggio conduce insieme a Davide 'Mr.' Marra. Anzi proprio a quest'ultimo aveva fatto i complimenti: "Voglio ringraziare Davide Marra perché avere al mio fianco una persona che lavora è incredibile, grazie. Non succede sempre". Con l'accordo economico si spera che la faida si possa chiudere.

Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn clicca qui