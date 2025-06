Il Muro del Gobi non era solo difensivo. Cosa hanno scoperto gli archeologi

Roma, 4 giugno 2025 – Un team di archeologi internazionali ha fatto una scoperta incredibile su una delle strutture antiche meno comprese dell’Asia: il Muro del Gobi.

Il Muro del Gobi

Con i suoi oltre 320 chilometri di lunghezza attraverso il deserto dell’altopiano della Mongolia, questo muro è stato a lungo avvolto nel mistero. Costruito principalmente con terra battuta, pietre e legno, la sua struttura sfruttava elementi naturali del paesaggio come passi montani e dune di sabbia per rafforzare la sua funzione. O meglio, le sue funzioni.Ma quali erano esattamente?

Quando fu costruita questa incredibile struttura

Lo studio condotto da Gideon Shelach-Lavi e Dan Golan dell’Università Ebraica di Gerusalemme ha visto anche la collaborazione con esperti dell’Università Nazionale della Mongolia e dell’Università di Yale e i risultati, pubblicati di recente sulla rivista Land, offrono una nuova prospettiva sullo scopo e sulla storia del Muro del Gobi. Gli archeologi hanno scoperto che questa incredibile struttura è stata costruita principalmente durante l’epoca della dinastia Xi Xia, che governò parti della Cina occidentale e della Mongolia meridionale dal 1038 al 1227 d.C. in un periodo di grandi cambiamenti politici.

Cosa hanno scoperto gli archeologi

Mentre molte mura antiche, come la Grande Muraglia Cinese, sono generalmente considerate strutture difensive militari, il Muro del Gobi aveva molteplici funzioni. Non era solo una barriera contro i nemici, ma serviva per gestire le risorse, segnare i confini ed estendere il controllo dell’impero sulla regione. I suoi forti e posti di guardia erano collocati in punti strategici dove erano accessibili acqua, legname e altre risorse naturali. I reperti rinvenuti durante la spedizione suggeriscono che il Muro del Gobi sia stato importante per molti secoli, non solo durante la dinastia Xi Xia. Utilizzando metodi moderni come il telerilevamento, indagini sul campo e scavi mirati, i ricercatori hanno ricostruito un quadro più chiaro della sua funzione e della sua importanza.