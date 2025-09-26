"Murgia insegna ad affrontare la fine" “Tre ciotole“ al cinema, con rispetto

"Io ho la moka, sono pronta". Isabel Coixet, occhiali rotondi dalla montatura bianca, compare sullo schermo di un cinema romano collegata da New York mentre, complice il fuso orario, alle sue spalle si scorge lentamente sorgere il sole. È sua la regia di Tre ciotole, il film scritto insieme a Enrico Audenino tratto dall’omonimo libro di Michela Murgia, pubblicato da Mondadori nel maggio 2023, tre mesi prima della scomparsa della scrittrice. Il film arriverà nei nostri cinema dal 9 ottobre con Vision Distribution dopo essere stato acclamato al TIFF. Presenti, invece, in sala i due protagonisti, Alba Rohrwacher ed Elio Germano, che nella pellicola interpretano Marta e Antonio. Insegnate di educazione fisica lei, chef di successo lui che, dopo sette anni insieme, si lasciano. O meglio lui lascia lei, anche se non riesce a dimenticarla. Dopo la rottura, Marta improvvisamente non ha più fame. Ma quando scopre che la mancanza di appetito è legata alla sua salute, tutto nel suo mondo assume nuovi contorni.

"L’idea è stata di Riccardo Tozzi (produttore con Cattleya, ndr). È stato lui a parlarmi del libro e di Michela. All’inizio ero scettica all’idea di girare un film sulla malattia di una donna che sappiamo fin dall’inizio che morirà", confessa Coixet. "Poi l’ho letto ed è stata una rivelazione. Ho sentito che era un approccio differente da tutti gli altri punti di vista su una storia simile". Tre ciotole, attraverso le vite dei protagonisti, è anche una riflessione sulla nostra distrazione dagli aspetti realmente centrali dell’esistenza. "Siamo tutti dispersi in cose a cui diamo una grande importanza. L’effetto collaterale è una grossa conflittualità tra gli individui. Perché la grossa bugia con cui siamo stati allevati è che vincere e avere dei sottoposti fa la felicità, quando è l’anticamera della solitudine e, quindi, dell’infelicità. Si passa la vita a proteggere i propri averi alzando cancelli e muri", riflette Germano. "Allo stesso tempo, siamo la prima società nella storia dell’umanità che non fa i conti con quello che, democraticamente, ci riguarda tutti: la malattia, la morte, la fine. Abbiamo fondato una società sulla loro rimozione. Non abbiamo riti inutili che non producono cifre, ma che ci aiutano a prepararci alla fine. E quindi, quando la fine arriva, ci prende sonoramente a schiaffi. Siamo una società sorpresa dall’inevitabile".

Il mondo letterario e il pensiero di Michela Murgia negli anni hanno generato un seguito e dato vita a una sorta di culto con il quale può essere difficile confrontarsi. "Non eravamo affiliati", sottolinea Rohrwacher riferendosi alla “religione Murgia“. "Ma, con rispetto e amore, abbiamo cercato di ritrovarla in questa storia. La visione del film mi ha lasciato un sentimento molto simile a quello che mi lasciava il suo lavoro. Il suo mondo è stato tramutato e restituito diverso, eppure coerente. Marta e Antonio vivono una cosa terribile. Attraverso quello che ha scritto Michela e quello che abbiamo provato a mettere in scena noi, si può dare una chiave per affrontare lo stesso dramma senza che si debba per forza percorrere quelle orme".

Un approccio simile anche quello di Elio Germano. "L’ho affrontata in maniera del tutto laica", spiega l’attore. "Non so quanto a Michela stessa potesse far piacere una coltre di adepti. Penso amasse le persone con un pensiero critico, quelle a cui voleva parlare. Sono stato stupefatto da come un tradimento della storia potesse essere così rispettoso. L’atteggiamento che avevamo verso il testo era di restituzione, perché credo che la fedeltà e l’obbedienza cieca a qualcosa non produca mai buoni risultati".