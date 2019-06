A partire da venerdì 14 giugno Netflix pubblica in streaming il film commedia 'Murder Mystery', con Adam Sandler e Jennifer Aniston impegnati a risolvere un caso di omicidio allo scopo di scagionare i principali sospettati, vale a dire loro stessi. La critica statunitense non ha gridato al miracolo, ma sostiene che è un prodotto fresco abbastanza per regalare un po' di intrattenimento senza pretese.



MURDER MYSTERY, IL FILM

'Murder Mystery' è scritto da James Vanderbilt, un tipo con un curriculum piuttosto variegato che va dall'horror 'Al calare delle tenebre' al thriller 'Zodiac', passando per l'action 'Independence Day - Rigenerazione' e la commedia 'Il tesoro dell'Amazzonia'.



Alla regia troviamo invece Kyle Newacheck, che ha lavorato molto in televisione ('Workaholics', 'Community') e che per il grande schermo ha diretto la commedia 'Game Over, Man!' (2018).



Se guardiamo alle sole commedie, Vanderbilt e Newacheck non sono certo gli autori meglio recensiti al mondo, ma sono la coppia giusta per lasciare il massimo spazio d'improvvisazione al proprio cast, mettendosi al servizio degli attori senza cercare di imporre un proprio stile. E la presenza di Adam Sandler è la ciliegina sulla torta per farci un'idea di ciò che vedremo: 'Murder Mystery' è sostanzialmente un film di Sandler, chi ama il suo stile troverà di che divertirsi.



LA TRAMA

La storia è quella di un poliziotto newyorkese e di sua moglie, in viaggio attraverso l'Europa nel tentativo di rinfrescare una relazione sentimentale avvizzita dalla routine. Per un caso del destino (o forse no?) vengono invitati a bordo dello yacht di un miliardario e iniziano a godersi la bella vita. Fino a quando avviene un misterioso omicidio e i due si ritrovano a essere i principali sospettati.



IL TRAILER IN ITALIANO





COM'È 'MURDER MYSTERY', LE RECENSIONI

Chi segue Adam Sandler e specialmente le commedie realizzate per conto di Netflix, sa che spesso stono state massacrate dalla critica e con buone ragioni. Nel caso di 'Murder Mystery', invece, molti sostengono che è un film genuinamente divertente e che l'alchimia fra Sandler e Jennifer Aniston funziona.



Nessuno si spinge a dire che si tratta di un capolavoro, ma se quello che cerchi è un po' di intrattenimento senza pretese allora potrebbe essere il titolo che fa per te.



COME GUARDARE IL FILM

'Murder Mystery' dura un'ora e 37 minuti e Netflix giudica che possa essere visto da abbonati di qualsiasi età. A partire del 14 giugno lo trovano all'interno del catalogo dei contenuti in streaming.



PER COMPLETEZZA, IL TRAILER IN INGLESE





Leggi anche:

- Leila, la nuova serie TV dispotica di Netflix

- Trinkets, la serie tv sulle adolescenti taccheggiatrici

- Jinn, ecco la prima serie TV araba di Netflix

© Riproduzione riservata