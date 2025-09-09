Martedì 9 Settembre 2025

Francia, l’ora dell’incertezza

Stefano Ceccanti
Francia, l’ora dell’incertezza
Magazine
MagazineIl nuovo murale di Banksy raffigura un giudice che picchia un manifestante, ma l’opera viene subito rimossa
9 set 2025
Tiziano Braglia
Magazine
Il nuovo murale di Banksy raffigura un giudice che picchia un manifestante, ma l’opera viene subito rimossa

La provocazione dello street artist inglese dura poche ore e scatena polemiche sul confine tra arte e censura

Per approfondire:

Banksy torna a colpire con un murale comparso in un quartiere di Londra: un giudice in toga che colpisce con un manganello un giovane manifestante. Un’immagine forte e provocatoria, rimossa quasi immediatamente. L’episodio alimenta il dibattito sull’arte come strumento di denuncia e sulla censura che circonda le opere dell’artista più sfuggente del mondo.

Il nuovo murale subito cancellato

Il nuovo murale di Banksy è apparso improvvisamente su un muro di Londra, attirando in poche ore centinaia di curiosi. L’opera raffigurava un magistrato in toga che, con un’espressione severa, è intento a picchiare un manifestante con un manganello. Un’immagine di grande impatto, che richiama le tensioni sociali e politiche del Regno Unito. Come spesso accade per i lavori dell’artista, l’opera non ha avuto lunga vita: nel giro di poche ore è stata rimossa dalle autorità locali, lasciando soltanto tracce sul muro e una scia di polemiche.

Arte, satira e censura

La forza delle opere di Banksy consiste nella loro capacità di unire satira e denuncia. Questa volta il bersaglio è stato il mondo della giustizia, rappresentato non come garante di diritti ma come strumento di repressione. La rimozione immediata ha amplificato il messaggio, trasformando il murale in un caso politico e mediatico. Non è la prima volta che le opere dello street artist diventano effimere: la loro comparsa improvvisa e la sparizione rapida fanno parte del linguaggio stesso di Banksy, una forma d’arte che vive del momento e della memoria collettiva.

Un’eredità artistica che sfida la repressione

L’episodio riaccende la discussione sul ruolo dell’arte nello spazio pubblico: fino a che punto un murale può essere tollerato quando mette in discussione le istituzioni? E qual è il confine tra decoro urbano e censura? Londra resta comunque la città simbolo della sua eredità: opere storiche come If Graffiti Changed Anything It Would Be Illegal a Fitzrovia, Shop Till You Drop a Mayfair o Very Little Helps a Islington hanno fatto la storia della street art e ancora oggi richiamano visitatori da tutto il mondo. La loro presenza dimostra come Banksy sia ormai parte integrante dell’identità culturale della capitale e le sue opere continuino a interrogare il rapporto tra potere, cittadinanza e libertà di espressione.

