Murabilia pronta a sbocciare. Tra eventi e mostra-mercato

di Jessica QuiliciDal 5 al 7 settembre torna a Lucca ‘Murabilia’, la mostra mercato dedicata al giardinaggio. Duecento gli espositori presenti, tra vivaisti e artigiani, in arrivo da tutto il mondo con collezioni di piante e rarità inedite da ammirare – ma anche da acquistare – passeggiando lentamente sulle Mura urbane. Cinquanta, invece, gli eventi tra laboratori per adulti e bambini, conferenze, visite guidate e ospiti internazionali, tra i quali spiccano Abraham Rammeloo, Oliver Colin e Jhon Grimshaw, insieme agli italiani Carlo Pagani, Maurizio Usai e Silvia Ghirelli.

Il tema di quest’anno è ‘Arrampicare’ con la Lagerstroemia eletta a simbolo della 24esima edizione. Accanto a questa pianta, tra le altre, sarà possibile trovare anche le rose della Floricoltura Lari, le ninfee di Water nursery e le piante carnivore del vivaio ’Un angolo di deserto’.

Per i più giovani torna lo ‘Young gardening’, lo spazio dedicato alle nuove generazioni. Mentre crescono le aree relax e i punti ristoro, per una fiera che ambisce a essere ‘spulciata’ lentamente. Da non perdere poi le mostre, tra le quali spiccano i venti anni di ‘Botalia’, il ‘Giardino rampante’ di Central Park, i rampicanti rari di Luca Recchiuti e le 40 varietà di colocasie di Filippo Bodini. Forte del successo riscosso, sarà prolungata fino al 21 settembre – e quindi rimarrà visitabile anche nei giorni di ‘Murabilia’ – anche ‘La rivoluzione ‘verde’ di Elisa a Lucca. Botanici, agricoltori e giardinieri nell’Europa napoleonica’, allestita nel sotterraneo del baluardo San Regolo.

Tra l’altro quest’anno – come si può leggere anche sulle ultime news sul sito Internet della manifestazione – si fa presente come Murabilia 2025 abbia ampliato il servizio carriole: saranno oltre 120 infatti quelle disponibili agli ingressi, pronte per chi deve trasportare acquisti numerosi o ingombranti.

Il programma dettagliato di tutti gli eventi è disponibile sul sito Internet www.murabilia.com, dove è possibile acquistare anche i biglietti in prevendita – anche a data aperta – per saltare la fila: i giovani fino a 14 anni non pagano, mentre per under 18 e over 65 è previsto uno sconto.