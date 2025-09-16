Le mummie più antiche del mondo scoperte in Asia: risalgono a 14.000 anni. I corpi essiccati con il fumo

Roma, 16 settembre 2025 – Un nuovo studio pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences spinge indietro di millenni la cronologia della mummificazione. Analizzando 54 sepolture risalenti a un periodo compreso tra 14.000 e 4.000 anni fa, in Cina meridionale, Vietnam e Indonesia, i ricercatori hanno trovato prove che i corpi venissero preparati per la sepoltura attraverso l’essiccazione con il fumo.

Gli scheletri non mostravano una mummificazione evidente. Tuttavia, indagini con diffrazione a raggi X e spettroscopia hanno rivelato tracce di esposizione prolungata a basse temperature in oltre l’80% dei campioni. Alcune ossa presentavano annerimenti parziali, compatibili con un’essiccazione lenta e non con la cremazione.

L’essiccazione dei corpi defunti tramite fumo è una tecnica conosciuta storicamente presso alcuni gruppi indigeni australiani ed è ancora utilizzata da popolazioni della Papua Nuova Guinea, hanno riferito i ricercatori sulla rivista PNAS. Le somiglianze tra le posizioni accovacciate degli scheletri studiati nella nuova analisi e quelle delle mummie moderne essiccate con il fumo hanno portato gli scienziati a ipotizzare che anche le antiche sepolture accovacciate potessero essere state sottoposte a essiccazione con il fumo.

Lo studio

Attraverso l’analisi delle sepolture, si fa strada l’ipotesi che i cacciatori-raccoglitori in alcune aree dell’Asia antica preparassero i loro morti per la sepoltura tramite essiccazione con il fumo già 14.000 anni fa, dando origine alla più antica testimonianza conosciuta di mummificazione umana.

Oggi sappiamo che in diversi luoghi del mondo la mummificazione ha permesso la conservazione di resti organici, attraverso diverse tecniche o fortunate casualità climatiche, quali presenza di calore e assenza di umidità, uso di fumo e sali, congelamento, imbalsamazione, pratiche che hanno portato all’eliminazione dell’umidità dai tessuti molli del corpo impedendo la decomposizione.

In occasione dello studio effettuato i corpi analizzati, provenienti da Cina, Vietnam e Indonesia, non apparivano visibilmente mummificati. Tuttavia, l’esame delle tracce di bruciature sugli scheletri – sepolti in posizione accovacciata – ha mostrato segni di esposizione a calore moderato per lunghi periodi di tempo, fattore cruciale per la conservazione dei corpi.

In precedenza, i più antichi esempi di mummificazione conosciuti provenivano dalla cultura Chinchorro, nel nord del Cile, risalenti a circa 7.000 anni fa, e dall’antico Egitto, datati a circa 4.500 anni fa. Le scoperte dal Sud-est asiatico spostano quindi la cronologia dell’uso della mummificazione per preservare i defunti indietro di migliaia di anni. Intervistata da CNN, la principale autrice dello studio, la dottoressa Hsiao-chun Hung, ricercatrice senior presso l’Australian National University ha spiegato: “Crediamo che questa tradizione rifletta un impulso umano senza tempo – la speranza duratura, dall’antichità a oggi, che famiglie e persone care possano rimanere “insieme” per sempre, in qualunque forma tale unione possa assumere”.

Le scoperte, dunque, suggeriscono anche che i cacciatori-raccoglitori possedessero sistemi complessi per trattare i defunti, “che potrebbero implicare credenze sofisticate su ciò che dovesse accadere al corpo umano dopo la morte”, ha commentato la dottoressa Emma L. Baysal, professoressa associata nel dipartimento di archeologia della Bilkent University di Ankara, Turchia.

Una tradizione antica e diffusa

Il team ha indagato 54 sepolture accovacciate già note in 11 siti archeologici. Tra il 2017 e il 2025, i ricercatori hanno studiato ossa provenienti dalla Cina meridionale, dal Vietnam settentrionale e dall’isola indonesiana di Sumatra. Sepolture simili erano state rinvenute negli anni anche a Sarawak, nella Malesia orientale, a Giava meridionale in Indonesia e a Palawan settentrionale nelle Filippine.

Datato a circa 7.000 anni fa, lo scheletro di un giovane uomo fortemente piegato fu rinvenuto nel sito di Liyupo, nella contea di Longan, in Guangxi. Il cranio mostrava segni di bruciatura.

La postura accovacciata estrema – con le gambe strettamente ripiegate contro il corpo – rappresenta una caratteristica tipica delle sepolture pre-neolitiche, in particolare in Cina meridionale e Sud-est asiatico. Come ha spiegato Hung, si tratta di sepolture in genere situate in grotte, sotto ripari rocciosi o all’interno di depositi di conchiglie.

Per anni, la forte contorsione degli scheletri aveva lasciato perplessi i ricercatori. Hirofumi Matsumura, professore emerito di antropologia fisica alla Sapporo Medical University in Giappone e coautore senior dello studio, fu tra i primi a notare che certe posizioni degli scheletri sembravano anatomicamente impossibili. Dunque, una scelta? Le posture estreme suggeriscono che sia improbabile si trattasse di una posizione di morte naturale, il che fa pensare a un intervento sui corpi prima della sepoltura.

I corpi risultano piegati così strettamente che la maggior parte dei tessuti molli – tranne la pelle essiccata – era forse già scomparsa al momento della deposizione, senza contare i segni di bruciatura presenti su diverse ossa. Poiché solo alcune parti degli scheletri apparivano annerite, era stata esclusa l’ipotesi di cremazione. I ricercatori hanno rilevato bruciature presenti in punti specifici – gomiti, parte frontale del cranio e arti inferiori – un indizio interessante perché si tratta di zone coperte da strati sottili di muscoli e grasso, quindi più soggette a scottature nel caso di un corpo sottoposto al fuoco.

Tuttavia, la maggior parte degli scheletri scavati non mostrava segni visibili di bruciatura. La ricercatrice Hung al riguardo ha spiegato: “Abbiamo dovuto trovare un modo scientifico per verificare la nostra ipotesi”.

Tecniche e ipotesi

Nell’indagine sono stati utilizzati due metodi: la diffrazione a raggi X e la spettroscopia infrarossa a trasformata di Fourier. La metologia usata nello studio ha permesso di osservare in dettaglio le ossa, rivelando segni di esposizione al calore invisibili a occhio nudo. La diffrazione a raggi X ha, infatti, mostrato che la microstruttura delle ossa era stata modificata dal riscaldamento, mentre la spettroscopia ha rilevato tracce di esposizione prolungata a basse temperature in circa l’84% dei campioni.

Le pratiche di mummificazione ancora presenti in Papua Nuova Guinea creano un ponte con un passato lontanissimo della storia umana. Per questo, in base alle ricerche effettuate, i ricercatori suggeriscono l’ipotesi che già migliaia di anni fa i corpi venissero deliberatamente disposti in posizione accovacciata sopra un fuoco a bassa temperatura, riscaldati fino a quando il fumo non li essiccava, e in seguito trasferiti in fosse sepolcrali all’interno di capanne o ripari naturali.

Come è cambiata nel tempo la nostra relazione con la morte e con il lutto? Esistono domande a cui probabilmente non potremo mai dare risposta, eppure i nuovi studi aprono riflessioni senza tempo sull’essere umano e il mistero della vita.

La maggior parte dei campioni proveniva da sepolture datate tra 12.000 e 4.000 anni fa. In totale, ossa provenienti da nove siti inclusi nello studio hanno mostrato segni di essiccazione con il fumo. Il più antico esempio potenziale – un osso del braccio con segni inequivocabili di esposizione al calore – risale a circa 14.000 anni fa in un sito del Vietnam settentrionale.

“I nostri risultati rivelano un’interazione unica tra tecnica, tradizione, cultura e credenze delle società pre-neolitiche della Cina meridionale e del Sud-est asiatico” ha dichiarato Hung, aggiungendo: “Colpisce come questa pratica sia sopravvissuta per un arco di tempo così ampio e in un’area così vasta, dal Paleolitico superiore fino al presente. Baysal, insieme al team, ha dichiarato: “Sarebbe affascinante scoprire, con studi futuri in altre regioni, se queste pratiche siano realmente legate a gruppi ancestrali comuni e magari ai loro spostamenti dall’Africa verso l’Asia”.

Secondo Baysal, in queste regioni la mummificazione tramite fumo era probabilmente la soluzione più efficace per conservare i corpi in ambienti umidi, ma tali rituali potrebbero avere origini ancora più antiche, risalenti a epoche precedenti alla sedentarizzazione dei cacciatori-raccoglitori.

Le tradizioni funerarie sono parte essenziale della cultura umana e riflettono i legami emotivi tra le persone: un impegno in grado di evocare la cura, i preparativi relativi alla sepoltura, il tempo e la tristezza, l’amore. Emozioni che non possiamo spiegare del tutto, ma che possiamo intuire e immaginare attraverso i secoli di storia.