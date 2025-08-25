Lucy esposta a Praga per due mesi: è la prima volta in Europa

Praga, 25 agosto 2025 – Un weekend a Praga per conoscere la nostra più celebre antenata, vecchia di 3,18 milioni di anni: dal 25 agosto, e per i successivi 60 giorni, i resti fossili di Lucy saranno infatti esposti al Museo Nazionale della capitale della Repubblica Ceca. È la prima volta che viene presentata in Europa, rendendo questo evento un appuntamento davvero eccezionale tanto per il grande pubblico quanto per la comunità scientifica.

Con Lucy c’è anche Selam

I frammenti ossei di Lucy, ritrovati in Etiopia nel 1974 e solitamente custoditi nel Museo Nazionale di Addis Abeba, sono considerati tra i reperti paleoantropologici più antichi e preziosi al mondo. Per due mesi saranno il pezzo forte della mostra “Origini umane e fossili” insieme con quelli di Selam, una piccola di Australopithecus vissuta circa 100.000 anni prima di Lucy e morta a due anni e sette mesi. Anche per Selam, che è stata scoperta nel 2000 nello stesso sito archeologico di Hadar da cui proviene Lucy, si tratta di una “prima assoluta” in Europa.

Il fossile di Lucy, appartenente alla specie Australopithecus afarensis e considerata dagli antropologi una nostra antenata, è composto da 52 frammenti ossei, tra cui denti, porzioni del cranio, parte del bacino e del femore. Dalla ricostruzione si è potuto stabilire che la nostra antenata era alta circa 110 centimetri, pesava intorno ai 29 kg e camminava in posizione eretta.

Si chiama così per i Beatles

Nel corso degli anni, Lucy ha continuato a fornire nuove informazioni su di sé e di riflesso sulle origini dell’uomo: uno studio del 2016 ha evidenziato che aveva braccia robuste, adatte ad arrampicarsi sugli alberi, mentre le gambe risultavano più deboli e meno efficienti nella deambulazione.

A quanto pare morì giovane, tra gli 11 e i 13 anni, un’età considerata comunque adulta per la sua specie. L’analisi di alcune fratture ha suggerito che il decesso potrebbe essere stato causato proprio dalla caduta da un albero, anche se alcuni studiosi non concordano con questa tesi.

Curiosità non scientifica, ma assolutamente certa: il nome Lucy venne dato all’ominide dai suoi scopritori, che subito dopo il ritrovamento si ritrovarono ad ascoltare la famosa canzone dei Beatles “Lucy in the Sky with Diamonds”.