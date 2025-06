Motonautica. Brividi elettrici sul lago Maggiore

Tappa italiana, oggi e domani, del campionato mondiale di motonautica elettrica, a Marina di Verbella. E’ stato scelto il Lago Maggiore dove è nata la tecnologia degli aliscafi che E1 integra con la propulsione elettrica nei suoi motoscafi Racebird. Tra i sostenitori figurano i campioni sportivi Tom Brady, LeBron James, Rafael Nadal e l’attore Will Smith. Organizzata con il patrocinio della Regione Lombardia, la gara si terrà a Marina di Verbella, la struttura che ha ospitato il programma di addestramento della E1 Pilot Academy che individua, sviluppa e coltiva le future stelle delle corse E1.

Situato all’interno del Parco Naturale del Ticino, il circuito di gara è al riparo da venti e onde, offrendo condizioni di gara ottimali per i piloti, uomini e donne in egual numero, che potranno ottenere le migliori velocità dai loro E1 RaceBird, in grado di raggiungere i 93 km/h (50 nodi). Il Lago Maggiore vanta un’ampia esperienza nel campo dello sviluppo degli aliscafi, a partire dai primi esperimenti di Enrico Forlanini che nel 1906 presentò il primo brevetto di idroplano, pronipote dell’aliscafo, sino al lancio dei primo servizio commerciale di aliscafi per i passeggeri nel 1953. E’ un nuovo capitolo di questa storia di innovazione grazie a Rodi Basso, co-fondatore italiano dell’E1 e creatore di RaceBird che porta avanti l’eredità di Forlanini con il lancio dell’E1 Lago Maggiore GP.

La gara vedrà coinvolte nove squadre con due piloti ciascuna, un uomo e una donna, competere foil-to-foil in uno spettacolo di gare per aggiudicarsi il titolo di campioni dell’acqua.