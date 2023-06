Mostre estate 2023: quelle da non perdere, informazioni e prezzi

All’estate di norma associamo il sole, il mare, le rilassanti scampagnate in montagna o sulle rive del lago. Ma, perché no, la bella stagione può anche essere un’occasione molto preziosa per riscoprire il patrimonio artistico del nostro Paese, e non soltanto nelle classiche città d’arte. Anche in occasione della prossima bella stagione ormai alle porte vale assolutamente la pena segnarsi a calendario alcuni imperdibili appuntamenti con le più affascinanti mostre organizzate in giro per lo Stivale. Ecco quali sono (e i relativi prezzi).

Le mostre imperdibili dell’estate 2023

La mostra con la m maiuscola di cui tutti parlano da mesi è quella disponibile dal 1° giugno fino a fine agosto a Lampo Scalo Farini, Via Valtellina, 5 a Milano: 'Van Gogh: L’esperienza Immersiva' è come suggerisce il titolo uno straordinario percorso all’interno del genio artistico di uno dei più grandi pittori dell’800. L’esposizione, della durata di 90 minuti circa, permette allo spettatore di entrare fisicamente all’interno delle opere dell’artista, attraverso spettacolari proiezioni digitali, effetti sonori, mapping video e molto altro ancora. Due le tipologie di biglietti disponibili per gli adulti: quello standard costa 19 euro, mentre quello vip (che include anche l’accesso salta fila all’esperienza VR e un poster della “Notte Stellata”) è venduto a 24 euro. I bambini sotto i 4 anni non pagano. Attenzione: la disponibilità di biglietti è piuttosto limitata.

Sempre a Milano, presso lo spazio Mudec, gli appassionati potranno godersi fino al 30 luglio il meglio della produzione surrealista appartenente sia alla collezione permanente del museo meneghino sia al Museo Boijmans Van Beuningen di Rotterdam. All’interno dell’esposizione troveremo dunque oltre 180 opere della particolarissima corrente artistica che a inizio ‘900 ha reso omaggio al mondo fantastico e onirico, con capolavori firmati Dalì, Man Ray e Magritte. Il biglietto singolo standard è disponibile online e presso le biglietterie del museo al prezzo di 12 euro. Saranno inoltre disponibili fino a fine settembre a Roma, presso il MAXXI, tre distinte mostre fotografiche: la prima presenta gli scatti di Claudio Abate (“Superficie sensibile” include oltre 200 foto, molte delle quali del tutto inedite); la seconda è dedicata al lavoro di Enzo Cucchi ed è un viaggio nella sensibilità artistica del suo autore (“Il poeta e il mago”); la terza, infine è incentrata sulle sperimentazioni fotografiche di Mario Cresci dagli anni ‘60 ad oggi. Chi avrà la fortuna di transitare per la Capitale potrà inoltre godersi presso i Musei Capitolini 'La Roma della Repubblica, il racconto dell’Archeologia', un affascinante percorso installato a Palazzo Caffarelli con numerosi reperti archeologici della società romana spalmati su un periodo di cinque secoli. L’esposizione, che include oltre 1800 manufatti, sarà disponibile fino ai primi di ottobre, i biglietti sono disponibili online al prezzo standard di 17 euro (per i non residenti). A Venezia, in aggiunta, lo splendido Museo Guggenheim ha organizzato fino al 18 settembre 'Edmondo Bacci. L'energia della luce', a cura di Chiara Bertola. L’esposizione vanta circa 80 opere, molte delle quali in esclusiva assoluta, tra dipinti e disegni inediti che approfondiscono la parte più lirica dell’artista veneziano, con un focus particolare sulla sua produzione negli anni ‘60. Vicenza ospita fino al 9 luglio un’originale mostra dedicata a Raffaello presso il Palladio Museum, con uno sguardo molto interessante sulla sua produzione da architetto, che non tutti necessariamente conoscono. Grazie ai disegni originali provenienti dal Royal Institute of British Architects di Londra e degli Uffizi di Firenze i visitatori potranno scoprire questo lato “sconosciuto” del celebre artista, con un approfondimento sulla produzione tuttora esistente ma anche sulle opere andate distrutte o mai realizzate. Il biglietto costa 9 euro. Per chi ama la fotografia, infine, è d’obbligo una visita alla Sala Chiablese dei Musei Reali di Torino, dove è stata installata la mostra dedicata alla fotoreporter Ruth Orkin fino al prossimo 15 luglio. La mostra dedicata all’artista, protagonista di celebri ritratti a personaggi del calibro di Albert Einstein, Marlon Brando, Orson Welles, Vittorio De Sica e Woody Allen, è disponibile al costo standard di 15 euro per gli adulti.