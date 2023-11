Mostre e appuntamenti all’insegna delle idee. Pietrasanta fa il pieno

Grande successo per la seconda edizione di ’Pietrasanta Design Week-end’. Il format, ideato da Studio Coronel è stato organizzato in collaborazione con il Comune di Pietrasanta e con il patrocinio di ADI - Associazione per il Disegno Industriale e dell’Ordine degli Architetti di Lucca. Numerosi i contenuti, i protagonisti e gli appuntamenti per questo fine settimana dedicato al design, all’architettura, allo sport e al networking. Il format, che coglie il meglio dall’esperienza delle design week milanesi, ha coinvolto i più importanti studi di progettazione e i migliori brand di design, che trovano in località come Pietrasanta (e Courmayeur per l’edizione invernale) il giusto contesto per raccontarsi e condividere idee e progetti futuri, creando e consolidando importanti sinergie.

Le idee sono state le protagoniste di questo nuovo appuntamento, il cui titolo era appunto ’La pro pagazione delle idee’. Un tema che Paola Coronel, art director e founder dell’evento, ha scelto per questa edizione, come spunto creativo a mostre e dibattiti: tutto nasce da un’idea, da un’intuizione che se riesce a coinvolgere più persone, decolla, oppure può restare incompresa ed essere comunque di stimolo, per quella successiva.

Hanno partecipato Agape Casa, Alessi, ArredolucePenta, Artelinea, B&B Italia, Cap Design, Cardex, Cassina, Ceccotti, Cimento, Comfort Office, Dixpari, Driade, Edra, Flaminia Ceramica, Flexform, ForteIN, Giussani Group, Icone Luce, Kartell, Kind of Furniture, Living Divani, Martinelli Luce, Olmar, OLuce, Poltrona Frau, Provasi, Sedus, Serge Ferrari, Venini e Centro Porsche Firenze.