Mostra mercato ’Le Stanze di Primavera’ a palazzo Trivulzio

Si sta per aprire Le Stanze di Primavera, mostra mercato di alto artigianato, fiori ed eccellenze gastronomiche al palazzo Trivulzio a Codogno, dal 23 al 25 maggio. Nel cortile d’ingresso, nelle stanze e nel giardino della dimora che ha ospitato San Luigi Gonzaga, più di quaranta espositori proporranno prodotti di alto artigianato e oggetti d’arte, abiti e accessori sartoriali anche per bambini, complementi d’arredo, oggetti per

la tavola, biancheria

per la casa, gioielli e bijoux, oltre a rose inglesi, piante aromatiche

ed eccellenze gastronomiche. Il viaggio è il tema dell’edizione 2025 che ha ispirato

la scelta degli articoli esposti. In programma, aperitivo in musica, l’inaugurazione della mostra Onde di Marco Solzi, il laboratorio creativo per i bambini, la pratica di Vinyasa Yoga e la presentazione del libro ’Patagonia Route 203 –

Il segno del vento’ di Eduardo Fernando Varela. Parte del ricavato sarà devoluto alla Cooperativa Amicizia di Codogno, realtà che da 40 anni

si occupa di persone disabili. Alla manifestazione sarà presente la Bottega Amicizia con gli oggetti realizzati con il contributo delle persone assistite dalla cooperativa.