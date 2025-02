Mostra interattiva ’Pictures of you’. Scatti ad artisti iconici della musica

Oltre 50 fotografie scattate da Henry Ruggeri ad artisti iconici del mondo della musica, come Pearl Jam, Foo Fighters, Rolling Stones, Ramones, Madonna e tanti altri. Il 22 e il 23 marzo, per la prima volta a Milano, al ’Parco’ di via Ambrogio Binda, 30, sarà allestita la mostra fotografica interattiva ’Pictures of you’, progetto di Henry Ruggeri (in foto con Massimo Cotto) e Rebel House in collaborazione con ’Parco’ e associazione culturale ’Cattarte’, con il patrocinio della Fondazione Marche Cultura. La mostra è composta appunto da più di 50 fotografie scattate da Henry Ruggeri ad artisti iconici del mondo della musica, come Pearl Jam, Foo Fighters, Rolling Stones, Ramones, Madonna e tanti altri.

Grazie alla tecnologia fornita dall’app Notaway®, inquadrando ogni foto, appariranno sul telefono dei visitatori in realtà aumentata i contributi video che erano stati realizzati appositamente da Massimo Cotto, tra le voci di più amate di Virgin Radio e protagonista della storia del giornalismo musicale. Lo spettatore così potrà anche conoscere curiosità e aneddoti degli artisti ritratti.

Cris. Cons.