Mostra di Venezia giorno per giorno Si parte con la Leonessa Cavani

Mostra di Venezia giorno per giorno: nella cerimonia di apertura del 30 agosto sarà festeggiata col Leone alla carriera Liliana Cavani, 90 anni, che presenterà il suo ultimo film L’ordine del tempo, fuori concorso. L’opera del via a Venezia è Comandante di De Angelis con Pierfrancesco Favino, in concorso. Il 31 agosto in concorso arrivano Ferrari di Michael Mann con Adam Driver e Penélope Cruz, Dogman di Luc Besson, El Conde di Pablo Larraín e tra gli attori Vincent Lindon protagonista della serie D’Argent et de Sang di Xavier Giannoli. Venerdì 1 settembre il secondo italiano in gara è Saverio Costanzo con Finalmente l’alba, e concorrono anche l’atteso Povere creature di Yorgos Lanthimos (con Emma Stone, foto, che per lo sciopero di Hollywood non sarà al Lido) e ill danese Bastarden di Nikolaj Arcel con Mads Mikkelsen; a Orizzonti debutta Micaela Ramazzotti regista di Felicità; Wes Anderson porta fuori concorso il corto The Wonderful Story of Henry Sugar. Il 2 in gara Adagio di Stefano Sollima, Maestro di e con Bradley Cooper (assente al Lido); fuori concorso The Palace di Polanski e Aggro Dr1ft di Harmony Korine (con Travis Scott); Leone alla carriera a Tony Leung.

Domenica 3 in gara The Killer di David Fincher con Michael Fassbender e La Bete di Bonello con Lea Seydoux; fuori concorso l’ultima opera di William Friedkin, The Caine mutiny court-martial. Il 4 in gara Priscilla di Sofia Coppola, fuori concorso Coupe de Chance di Woody Allen. Il 5 in gara Pietro Castellitto con Enea; il 6 Matteo Garrone con Io Capitano; il 7 Lubo di Giorgio Diritti; l’8 in gara Memory di Michel Franco con Jessica Chastain, fuori concorso il doc su Enzo Jannacci. Il 9 è la notte dei Leoni, ultimo film La sociedad de la nieve di J.A. Bayona.