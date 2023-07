Mostra del cinema di Venezia 2023 “autarchica”: sei gli italiani in concorso

Roma, 15 luglio 2023 - L'anno scorso se la prese con l'iper produzione di film italiani di scarsa qualità. Poi ne portò in concorso ben cinque: 'Il signore delle formiche' di Gianni Amelio, 'L'immensità' di Emanuele Crialese, 'Bones And All' di Luca Guadagnino, 'Chiara' di Susanna Nicchiarelli e 'Monica' di Andrea Pallaoro (per non parlare delle nostre pellicole fuori concorso e nelle altre sezioni), e già ci fu chi intravide una certa incoerenza tra le dichiarazioni d'intenti e la realtà dei fatti, vista anche la "volatilità" di alcune proposte. Quest'anno il curatore della Mostra del cinema di Venezia Alberto Barbera sarebbe pronto a superare se stesso, portando in gara - stando alle anticipazioni - non quattro, non cinque ma addirittura sei film italiani, che si aggiungono al già annunciato film (italo-hollywoodiano) di apertura, quel 'Challengers' con protagonista la superstar americana Zendaya, diretto da Luca Guadagnino.

A Venezia 80 (30 agosto - 9 settembre 2023) sarebbero dunque in arrivo - l'annuncio ufficiale verrà fatto il 25 luglio - 'Io Capitano' di Matteo Garrone, attesissima odissea di due migranti nell'inferno libico fino alla Fortezza Europa, e 'Comandante' di Edoardo De Angelis con Pierfrancesco Favino nei panni del sommergibilista della Regia marina Salvatore Todaro: due film diversi sul tema caldo dei migranti, i primi sottoposti a torture, il secondo eroe italiano che salva i naufraghi nella seconda guerra mondiale per seguire le leggi del mare e perché italiano. Ci sarebbero anche 'Finalmente l'alba' di Saverio Costanzo con Lily James e Willem Dafoe, storia di una giovane aspirante attrice nella Cinecittà degli anni Cinquanta; 'Enea' opera seconda di Pietro Castellitto anche protagonista insieme a Benedetta Porcaroli; 'Lubo' di Giorgio Diritti, una storia negli anni '30 di confine, segregazioni, razzismi (sugli jenish, i rom in Svizzera) e infine, sembrerebbe entrato nella rosa anche 'Adagio' di Stefano Sollima, una storia cupa, violenta, nella Roma per bande con ancora Pierfrancesco Favino tra i protagonisti con Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Adriano Giannini, Marzio El Moety. Tanti? Troppi? E soprattutto _ finora si parla solo dell'esordio alla regia di Micaela Ramazzotti, "relegata" però a Orizzonti _ senza neanche una regista donna? Tutti temi che infuocheranno la presentazione del cartellone.

Barbera, ancora direttore fino al 2024, dovrebbe aver messo poi in selezione anche il nuovo film di Roman Polanski _ il regista già pesantemente contestato dalle attiviste del MeToo a Cannes _ dal titolo 'The Palace' (prodotto tra gli altri da Luca Barbareschi) e si parla della possibile presenza in concorso del 'Napoleon' di Ridley Scott con Joaquin Phoenix e Vanessa Kirby, di Sofia Coppola con 'Priscilla', basato sul memoir 'Elvis and Me', dell'attesissimo 'Poor Things' di Yorgos Lanthimos con Emma Stone, Marc Ruffalo e Willem Dafoe, del 'Ferrari' di Michael Mann con Adam Driver e Penelope Cruz.

Tornando al "sovraffollamento" italiano, c'è da considerare che sulle sorti di Venezia incombe quest'anno lo sciopero degli attori appena proclamato a Hollywood, che impone ai divi il blocco di ogni attività promozionale. Venezia è il primo dei grandi festival che potrebbe impattare con questo tsunami: da anni il Lido è un trampolino di lancio verso l'Oscar (ci sono classifiche a riguardo che lo testimoniano ed esempi recenti, dalla Emma Stone di 'La La Land' al Brendan Fraser di 'The Whale') ma quest'anno la situazione potrebbe farsi critica. Con gli attori in sciopero quale distributore o major potrebbe investire per portare talent che per policy sindacale devono restare in hotel senza fare tappeto rosso, incontri stampa o presenziare alla premiere? Una grana tostissima, e pensare che le voci danno almeno cinque grandi titoli americani. Una Venezia autarchica con sei titoli italiani in gara, potrebbe essere la risposta all'incombente percolo "niente star hollywoodiane-vuoto da red carpet".