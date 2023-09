Mostra del cinema di Venezia: ecco i migliori look delle star sul red carpet

Il Festival del Cinema di Venezia, come noto, è uno dei principali eventi dello showbiz a livello mondiale. Sono tante le star italiane e internazionali che si presentano sul tappeto rosso durante la manifestazione, in chiusura l’8 settembre. Si tratta di momenti trasmessi in tutto il mondo e attraggono molta attenzione mediatica. Le celebrities spesso indossano abiti eleganti e alla moda, e le loro scelte di abbigliamento diventano oggetto di dibattito e ispirazione per i fan e gli appassionati di moda. La Mostra del Cinema della Laguna diventa così un’occasione per sfilate esclusive per le grandi maison, ma anche un’opportunità per i giovani designer emergenti per mostrare le loro creazioni, dagli abiti ai gioielli.

Caterina Murino

Una delle protagoniste di Venezia80, tra le più apprezzate anche in fatto di look, è la madrina Caterina Murino. Sono piaciuti soprattutto l’abito rosso fuoco che ha indossato all’inaugurazione della kermesse, con i capelli con effetto semi wet sciolti e portati indietro, e un trucco molto chic, con sottile riga di eyeliner e base leggera e luminosa sul viso, ma anche il completo di ispirazione maschile con un dettaglio chic come il bustier indossato sotto la giacca, impreziosito di cristalli.

Carla Bruni

Una delle più eleganti è stata l’ex top model ed ex première dame Carla Bruni, che ha indossato un abito lungo nero, in raso, con profondo spacco di lato e raffinata scollatura a goccia. A rendere particolare e ancora più chic il vestito c’era il dettaglio delle rose in rilievo, che cingevano il collo, tempestate di cristalli.

Edwige Fenech

A Venezia 80 sul red carpet ha sfilato anche Edwige Fenech. L’icona del cinema popolare degli anni Settanta e Ottanta ha sfoggiato un completo con maglia, casacca e pantaloni color crema, tutti capi ampi e fluidi, indossati con sobrietà e compostezza.

Isabelle Huppert

Una grande protagonista del tappeto rosso della Laguna è stata l’attrice francese Isabelle Huppert, talentuosa e pluripremiata a livello cinematografico. La Huppert si sarebbe meritata un altro riconoscimento per la creazione che ha indossato, incantando tutti da vera diva: un abito con spalline strutturate e imbottite, maniche lunghe, ma soprattutto frange argentate a cascata, il tocco che ha fatto la differenza.

Giorgia Soleri