Festival di Venezia, Jim Jarmusch è il Leone d’Oro. Ma la Mostra si emoziona per Gaza

Venezia, 6 settembre 2025 – È il Leone d’Oro di Jim Jarmusch, del suo cinema minimal, fatto di piccole cose, imbarazzi, silenzi, sguardi, sospeso fra le righe di quello che è quasi impossibile filmare, e che con lui si fa rarefatta, enigmatica poesia. Ma quella che si è conclusa oggi – e che da adesso inizia il suo cammino fra gli spettatori – è soprattutto la Mostra della voce di Hind Rajab, la bimba palestinese che grida aiuto, in un’auto crivellata di proiettili a Gaza. Una voce per tutti quelli che non hanno voce. Per tutte le migliaia di persone intrappolate a Gaza, sotto le bombe e gli spari, come lei nell’auto, fra i cadaveri degli altri membri della sua famiglia.

La Palestina con la sua tragedia si prende la scena, nella cerimonia finale della Mostra. Con l’applauso, tutti in piedi, all’annuncio del Leone d’argento, Gran Premio della Giuria, a The Voice of Hind Rajab. Con le parole della regista, la tunisina Kaouther Ben Hania, e di molti degli altri premiati. È, infine, una Mostra con molta Italia. Con il premio speciale della giuria al documentario su Napoli di Gianfranco Rosi, Sotto le nuvole, la Coppa Volpi a Toni Servillo, i premi Orizzonti a Benedetta Porcaroli per Il rapimento di Arabella di Carolina Cavalli e a Giacomo Covi per Un anno di scuola di Laura Samani.

Il film di Jim Jarmusch: "Non lo distribuirò in Israele”

Jim Jarmusch, settantadue anni, i capelli bianchissimi da quando ne aveva trenta, sale sul palco per ricevere il Leone d’Oro dal presidente della giuria, l’americano Alexander Payne, per il film Mother Father Sister Brother. Tre episodi, tre capitoli del suo cinema sottile, momenti che sembrano strappati alla normalità della vita, episodi in cui sembra non accadere niente, ma dove i piccoli gesti diventano rivelatori. “Grazie per avere apprezzato questo film quieto”, dice Jarmusch al pubblico. Per aggiungere poi, in conferenza stampa: “Non lo distribuirò in Israele”.

Ben Hania: “La voce di Hind continuerà a risuonare”

La regista de The Voice of Hind Rajab, Kaouther Ben Hania, pronuncia il discorso più forte, vibrante, urgente. “La voce di Hind continuerà a risuonare finché non ci prenderemo la responsabilità di quello che sta accadendo. Il cinema non può restituire la vita a Hind, ma può fare in modo che la sua voce risuoni oltre i confini della Palestina. Perché la storia di Hind è la storia di un intero popolo che sta subendo un genocidio infinito. La madre e il fratellino di Hind sono ancora a Gaza, come migliaia e migliaia di madri, padri e bimbi che si svegliano ogni giorno sotto un cielo pieno di paura. La loro sopravvivenza, il mondo gliela deve. Chiedo che il mondo non dimentichi. Palestina libera! Che Hind riposi in pace, e che coloro che la hanno uccisa non riescano a riposare”.

Porcaroli: "Con tutto il mio amore, agli amici nella Flotilla”

Molti, fra i premiati, scelgono di dedicare parte dei secondi a loro riservati per rendere omaggio alla Palestina. Fra di essi, Benedetta Porcaroli, premiata come migliore attrice nella sezione Orizzonti per Il rapimento di Arabella di Carolina Cavalli, che dice “Dedico il mio premio, con tutto il mio amore, agli amici nella Flotilla che sta andando verso la Palestina. C’è un motivo valido per alzarsi la mattina: si chiama umanità”. Gianfranco Rosi, Premio Speciale della Giuria per Sotto le nuvole, documentario su Napoli, rivendica: “Noi documentaristi dobbiamo raccontare e testimoniare le atrocità”.

Anuparna Roy: l’abito con i colori della Palestina

La regista indiana premiata nella sezione Orizzonti per la miglior regia, Anuparna Roy, indossa un abito con i colori della bandiera palestinese, bianco verde e nero. Dice: “Tutti abbiamo il diritto a vivere in pace, e la Palestina non può essere un’eccezione”. La regista del film Calle Màlaga, Maryam Touzani, premio Armani Beauty, scandisce: “Non posso dimenticare, ogni minuto, il dolore del popolo della Palestina. Sono orgogliosa di far parte di un festival che si è impegnato così tanto per difendere l’umanità, la giustizia e la libertà”.

Pizzaballa da Gaza: “Questa guerra deve finire”

Anche il presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, chiudendo la Mostra, ricorda Hind Rajab: “Il mio cuore è fermo a quel fotogramma in cui, in The Voice of Hind Rajab, la soccorritrice porge alla bambina il rifugio della preghiera, rifugio che conduce più lontano dalla paura”. E introduce un videomessaggio del cardinale patriarca di Gerusalemme, Pierbattista Pizzaballa. “Questa guerra deve finire quanto prima, non ha più senso. Ma neanche la fine della guerra segnerà la fine del conflitto, delle ostilità, del dolore. Dobbiamo lavorare, soprattutto noi credenti, per aprire strade nuove. Mi auguro che da Venezia arrivino parole e immagini che costruiscano anziché distruggere”. E sono arrivate.