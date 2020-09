Questa sera, 2 settembre, la cerimonia d'apertura della 77esima edizione della Mostra del cinema di Venezia sarà trasmessa in diretta in alcune sale cinematografiche italiane. Inoltre, grazie all'accordo firmato con produttori e distributore, verrà successivamente proiettato anche il film 'Lacci' di Daniele Lucchetti, con protagonisti Alba Rohrwacher, Luigi Lo Cascio, Laura Morante, Silvio Orlando, Giovanna Mezzogiorno, Adriano Giannini e Linda Caridi. Riportiamo in seguito l'elenco dei cinema che hanno aderito all'iniziativa, ricordando che la sola cerimonia d'apertura sarà visibile anche su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) a partire dalle 18.45.



ABRUZZO

L'aquila: Movieplex

Rocca San Giovanni: Ciakcity Cinema



CALABRIA

Cosenza: Citrigno



EMILIA ROMAGNA

Bologna: Odeon

Bologna: Pop Up Cinema Jolly

Crevalcore: Verdi

Cesena: Multisala Eliseo

Ferrara: Apollo Cinepark

Piacenza: Multisala Corso

Ravenna: Cinemacity

Riccione: Cinemapalace

Rimini: Multiplex Le Befane

Savignano Sul Panaro: Multisala Bristol



FRIULI VENEZIA GIULIA

Trieste: Giotto

Gorizia: Kinemax

Monfalcone: Kinemax

Pordenone: Cinemazero



LAZIO

Roma: Adriano

Roma: Broadway

Roma: Cineland

Roma: Eurcine

Roma: Giulio Cesare

Roma: Lux Multisala

Roma: Tibur

Roma: Uci Cinemas Porta Di Roma

Anzio: Astoria

Frascati: Politeama

Gaeta: Ariston

Latina: Multisala Oxer

Terracina: Rio Multisala



LIGURIA

Genova: Cinema Sivori

Sanremo: Ariston



LOMBARDIA

Milano Anteo Palazzo Del Cinema

Milano: Asteria

Milano: Colosseo Multisala

Milano: Notorious Cinema Multisala Gloria

Milano Uci Cinemas Bicocca

Cremona: Cremona Po Spaziocinema

Bergamo: Capitol

Brescia: Multisala Wiz

Mantova: Ariston Multisala

Monza: Capitol Anteo Spaziocinema

Olginate: Cinema Teatro Jolly

Orio Al Serio: Uci Cinemas Orio

Paderno: Dugnano Multiplex Le Giraffe

San Donato Milanese: Troisi

Saronno: Silvio Pellico

Sesto San Giovanni: Notorious Cinema Centro Sarca

Treviglio: Anteo Spaziocinema



MARCHE

Fermo: Sala Degli Artisti

Matelica: Multiplex Giometti Cinema

Tolentino: Multiplex Giometti Cinema



PIEMONTE

Torino: Ambrosio

Torino: Massaua Cityplex

Torino: Massimo

Torino: Uci Cinemas Torino



PUGLIA

Bari; Anchecinema

Bari: Multicinema Galleria

Alberobello. Cinema Teatro Dei Trulli

Bisceglie: Politeama Italia

Lecce: Db D'essai

Martina Franca: Cinema Teatro Verdi

Polignano A Mare: Multisala Vignola



SICILIA

Palermo: Gaudium

Palermo: Multisala Aurora

Catania: Cine City Ariston

Catania Multisala Planet

Gela: Hollywood

Messina: Multisala Apollo

Siracusa: Multisala Planet Vasquez



TOSCANA

Firenze: Fiamma

Camaiore: Borsalino

Capoliveri: Flamingo

Certaldo: Multisala Boccaccio

Lucca: Astra

Pistoia: Lux

Poggibonsi: Garibaldi

Prato: Multiplex Omnia Center

Sesto Fiorentino: Multisala Grotta

Viareggio: Centrale



TRENTINO ALTO ADIGE

Bolzano: Capitol



UMBRIA

Foligno: Multisala Politeama Clarici

Marsciano: Concordia



VENETO

Venezia: Img Candiani

Venezia: Multisala Rossini

Bassano Del Grappa: Multisala Metropolis

Conegliano Veneto: Multisala Cinergia

Dolo: Italia

Feltre: Officinema Feltre

Isola Vicentina: Cinema Teatro Marconi

Mirano: Cinema Teatro Di Mirano

Montebelluna: Italia Eden

Padova: Porto Astra

Rovigo: Notorious Cinema Rovigo

Vittorio Veneto: Multisala Verdi

