Mostra Cinema di Venezia, la premiazione in diretta: Porcaroli e Covi miglior attori Orizzonti

Venezia, 6 settembre 2025 - È iniziata la Cerimonia conclusiva Cerimonia di chiusura della 82.Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. L'attesa è tutta per il Leone d’Oro, il premio più ambito del Festival. A condurre la serata l’attrice Emanuela Fanelli con la Giuria Internazionale di Alexander Payne, che assegnerà Leone d'Oro per il Miglior film e altri premi ufficiali. Il film di chiusura Fuori Concorso è ‘Chien 51’ di Cédric Jimenez con Louis Garrel e Valeria Bruni Tedeschi.
Secondo alcune indiscrezioni circolate in mattinata, sarebbero tornati a Venezia i registi Gianfranco Rosi, in concorso con il film ‘Sotto le nuvole’ e Valérie Donzelli che firma ‘À pied d’œuvre’, oltre all'attore Toni Servillo, tra i super favoriti con ‘La Grazia’ di Sorrentino. Questo fa pensare che potrebbero finire nel palmares dei premi più importanti. C'è chi è pronto a scommettere che l'attore del film 'La Grazia' di Paolo Sorrentino potrebbe aggiudicarsi la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile. Mentre Rosi con il documentario 'Sotto le nuvole' potrebbe ambire al premio per la miglior regia.
La premiazione in diretta
Va a Giacomo Covi protagonista del film 'Un anno di scuola' di Laura Samani il premio per la migliore interpretazione maschile della sezione Orizzonti della Mostra di Venezia. Lo ha deciso la giuria Orizzonti, presieduta da Julia Ducournau e composta da Yuri Ancarani, Fernando Enrique Juan Lima, Shannon Murphy e RaMell Ross.
"Devo dedicare questo premio con i miei colleghi che sono sulla Global Sumud Flotilla che ci ricordano che non è tutto finito e che c'è un motivo valido per alzarsi la mattina che sia chiama umanità". Così Benedetta Porcaroli ricevendo il premio per la miglior interpretazione femminile della sezione Orizzonti della Mostra di Venezia.
Va a Benedetta Porcaroli, protagonista del film "Il rapimento di Arabella" di Carolina Cavalli, il premio per la miglior interpretazione femminile della sezione Orizzonti della Mostra di Venezia. Lo ha deciso la giuria Orizzonti, presieduta da Julia Ducournau e composta da Yuri Ancarani, Fernando Enrique Juan Lima, Shannon Murphy e RaMell Ross.
Il Premio per il Miglior film restaurato dell'82esima Mostra del Cinema di Venezia è stato assegnato a "Bashu, gharibeye koochak"(Bashu', il piccolo straniero) di Bahram Beyzaie. Nella medesima sezione è stato assegnato il premio per Miglior documentario sul cinema a "Mata Hari" di Joe Beshenkovsky e James A. Smith.
Consegnati i premi di 'Venice Immersive', sezione interamente dedicata ai media immersivi, che include tutti i mezzi di espressione creativa di qualsiasi durata, incluse installazioni e mondi virtuali. "A long goodbye" di Kate Voet e Victor Maes vince il premio per la realizzazione. Il premio speciale della Giuria va a "Less than 5Gr of Saffron" di Ne'gar Motevalymeidanshah. Il Gran Premio Venice Immersive infine è stato assegnato a "The Clouds Are Two Thousand Meters Up" di Singing Chen.
È iniziata in Sala Grande la cerimonia di chiusura della mostra: Emanuela Fanelli condurrà la serata. La Giuria Internazionale è presieduta dal regista e sceneggiatore statunitense Alexander Payne ed è composta anche dal regista e sceneggiatore francese Stéphane Brizé, dalla regista e sceneggiatrice italiana Maura Delpero, dal regista, sceneggiatore e produttore rumeno Cristian Mungiu, dal regista e scrittore iraniano Mohammad Rasoulof, dall’attrice, scrittrice e sceneggiatrice brasiliana Fernanda Torres e dall’attrice cinese Zhao Tao.
Mara Venier consegnerà un premio nella cerimonia finale di Venezia 82. ''Sono felice di essere a Venezia. "Perchè sono qui? Devo consegnare un premio, sono una premiatrice'', ha detto la conduttrice all'Adnkronos sul red carpet finale della mostra, dopo aver salutato il presidente della Biennale, Pierangelo Buttafuoco, e il direttore della mostra, Alberto Barbera.
È arrivato anche il cast del film 'Chien 51', pellicola scelta per la proiezione finale. Sul red carpet il produttore francese Hugo Selignac, l'attore francese Louis Garrel, il musicista francese Thomas Bangalter, il comico francese Stephane Bak, il regista francese Gilles Lellouche, l'attrice francese Adele Exarchopoulos, il regista francese Cédric Jimenez, lo sceneggiatore francese Olivier Demangel e la cantante Lala.
Non è una star, ma a quanto sembra è conosciuta e ha un suo seguito, seppur piccolo, di fan. In attesa dell'arrivo sul red carpet delle star per la serata finale della Mostra del Cinema di Venezia, un gruppo di giovani ha gridato ''Angela, Angela''. Lei è Angela Savoldi, l'assistente di Alberto Barbera, direttore della Mostra. ''Ciao ragazzi, grazie. Voi siete il futuro'', ha risposto la più stretta collaboratrice di Barbera, sul tappeto rosso che attende le delegazioni dei film premiati, ancora top secret. Grande entusiasmo anche per la regista Maura Delpero, solare e bellissima vestita di nero e di azzurro.
Il presidente della giuria di Venezia 82 Alexander Payne arriva alla cerimonia di chiusura dell'82a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.
Elegantissima sul red carpet, la modella brasiliana Alessandra Ambrosio arriva alla cerimonia di chiusura dell'82esima Mostra del Cinema di Venezia.
Va a 'La Grazia' di Paolo Sorrentino il Premio Francesco Pasinetti 2025 per il miglior film italiano assegnato a Venezia, come tradizione, dai Giornalisti Cinematografici Italiani (Sngci). Fra gli attori protagonisti sugli schermi della Mostra 82 il prestigioso riconoscimento è attribuito a Toni Servillo, ancora per La Grazia, e a Valeria Bruni Tedeschi, per Duse di Pietro Marcello. Ad Anna Ferzetti un Pasinetti 'speciale' per la sua grande prova d'attrice a fianco di Servillo nel film di Sorrentino.
Il Premio Fondazione Mimmo Rotella 2025 è stato assegnato al regista Paolo Sorrentino, "figura centrale del cinema contemporaneo, autore di un linguaggio inconfondibile capace di coniugare la tradizione cinematografica italiana con una visione personale e universale, in cui convivono introspezione, ironia, sguardo visionario, e un'estetica che dialoga costantemente con la storia dell'arte". Un riconoscimento di cui il regista si è detto "onorato". "È un grande piacere - ha detto - essere associato al nome dell'artista Mimmo Rotella che ho sempre ammirato". Il Premio è stato conferito "per la coerenza di un percorso autoriale che ha saputo dare lustro al cinema italiano nel mondo" e per l'intensità con cui La Grazia "si propone come un'opera autenticamente originale, problematica e poetica in grado di porci di fronte alle nostre coscienze".
Sale la febbre per il Leone d'oro e circolano già i primi rumors. Secondo alcune indiscrezioni circolate in mattinata, sarebbero tornati a Venezia i registi Gianfranco Rosi e Valérie Donzelli e l'attore Toni Servillo. Questo fa pensare che potrebbero finire nel palmares dei premi della 82esima Mostra del Cinema di Venezia. C'è chi è pronto a scommettere che l'attore del film 'La Grazia' di Paolo Sorrentino potrebbe aggiudicarsi la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile. Mentre Rosi con il documentario 'Sotto le nuvole' potrebbe ambire al premio per la miglior regia.
Sarà l'attrice Emanuela Fanelli a condurre la cerimonia di chiusura dell'82esima Mostra del Cinema di Venezia. L'arrivo sul red carpet.