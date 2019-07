Dal 28 agosto al 7 settembre 2019 si terrà la 76° edizione della Mostra del cinema di Venezia, una della kermesse più importanti al mondo e appuntamento imperdibile per gli amanti dei film e del cinema. Già sapevamo che i Leoni d'Oro alla carriera verranno consegnati al regista spagnolo Pedro Almodovar e all'attrice britannica Julie Andrews. Ora conosciamo anche il programma completo, che vedrà in gara tre italiani: Mario Martone, Pietro Marcello e Franco Maresco. E la sezione in concorso riserva anche una serie di titoli molto attesi sia per il nome dei registi che per le star protagoniste, a partire da 'Ad Astra' con Brad Pitt (astronauta in un futuro distopico), 'J'accuse' di Roman Polanski, 'Joker' di Todd Philips con Joaquin Phoenix, 'The Laundromat' sui cosiddetti Panama Papers di Steven Soderberg con Gary Oldman, Antonio Banderas e Meryl Streep.

I grandi registi italiani figurano anche in altre sezioni del festival. Fuori concorso verranno presentati 'Tutto il mio folle amore' di Gabriele Salvatores con Claudio Santamaria, Valeria Golino, Diego Abatantuono e 'Vivere' di Francesca Archibugi con Micaela Ramazzotti e Adriano Giannini. Grande attesa c'è anche per due serie tv dirette da registi italiani, entrambe presentate come 'Proiezioni speciali' Fuori concorso: le prime due puntate di 'Zerozerozero' diretto da Stefano Sollima, tratto dal libro di Roberto Saviano, e due puntate di 'The new Pope' di Paolo Sorrentino con Jude Law e John Malkovich.

In concorso

'La Verite' di Kore-eda Hirokazu

'The Perfect Candidate' di Haifaa Al-Mansour

'Om Det Oandliga' di Roy Anderson

'Wasp Network' di Olivier Assayas

'Marriage Story' di Noah Baumbach

'Guest of Honour' di Atom Egoyan

'Ad Astra' di James Gray

'A herdade' di Tiago Guedes

'Gloria mundi' di Robert Guediguian

'Waiting for the Barbarians' di Ciro Guerra

'Ema' di Pablo Larraìn

'Lan xin da ju yuan' di Lou Ye

'Martin Eden' di Pietro Marcello

'La mafia non è più quella di una volta' di Franco Maresco

'The Painted Bird' di Vaclav Marhoul

'Il sindaco del rione sanità' di Mario Martone

'Babyteeth' di Shannon Murphy

'Joker' di Todd Phillips

'J'accuse' di Roman Polanski

'The Laundromat' di Steven Soderbergh

'Ji yuan tai qi hao' di Yonfan



Fuori Concorso

FICTION

'Seberg' di Benedict Andrews

'The Burnt Orange Heresy' di Giuseppe Capotondi

'Tutto il mio folle amore' di Gabriele Salvatores

'Vivere' di Francesca Archibugi

'Musul' di Matthew Michael Carnahan

'Adults in the Room' di Costa-Gavras

'The King' di David Michod



NON FICTION

'Woman' di Yann Arthus-Bertrand e Anastasia Mikova

'Roger Waters Us + Them' di Sean Evans e Roger Waters

'I diari di Angela - Noi due cineasti. Capitolo secondo' di Yervant Gianikian

'Citizen K' di Alex Gibney

'Citizen Rosi' di Carolina Rosi e Didi Gnocchi

'The Kingmaker' di Lauren Greenfeld

'State Funeral' di Sergei Loznitsa

'Colectiv' di Alexander Nanau

'45 seconds of laughter' di Tim Robbins

'Il pianeta in mare' di Andre Segre



PROIEZIONI SPECIALI

'No One Left Behind' di Guillermo Arriaga

'Electric Swan' di Konstantina Kotzamani

'Irreversible' di Gaspar Noé in versione integrale

'Zerozerozero' di Stefano Sollima

'The New Pope' di Paolo Sorrentino

'Never Just A Dream. Stanley Kubrick and Eyes Wide Shut' di Matt Wells

'Eyes Wide Shut' di Stanley Kubrick

Sezione Orizzonti

'Zumiriki' di Oskar Alegria

'Bik eneich - Un fils' Mehdi M. Barsaoui

'Blanco en blanco' di Theo Court

'Mes jours de gloire' di Antoine De Bary

'Nevia' di Nunzia De Stefano

'Pelikanblut' di Katrin Gebbe

'Moffie' di Oliver Hermanus

'Rialto' di Peter Mackie Burns

'Borotmokmedi' ('Il criminale') di Dmitri Mamuliya

'Revenir' di Jessica Palud

'Giants Being Lonely' di Grear Patterson

'Verdict' di Raymund Ribay Gutierrez

'Metri shesho nim' di Saeed Roustaee

'Chola' di Sasidharan Sanal Kumar

'Hava, Mariam, Hayesha' di Sahraa Karmi

'Sole' di Carlo Sironi

'Madre' di Rodrigo Sorogoyen

'Qiqiu' di Pema Tseden

'Atlantis' di Valentyn Vasyanovych