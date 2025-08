Mosaico di frontiera. Ventimiglia in campo. Lo sguardo giovane narra il cambiamento

Si è conclusa al Forte dell’Annunziata di Ventimiglia la mostra fotografica "Ventimiglia: da confine a comunità", un’esposizione che accosta diversi sguardi sulla realtà migratoria e sull’identità di frontiera. L’iniziativa è rientrata nel progetto Mosaico di Frontiera, promosso da Caritas Intemelia con numerosi partner e sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, all’interno del ciclo di eventi "CONFINI: 10 anni di volti, voci e solidarietà". Le fotografie del reportage (YOU) Leave me alone del ligure Davide Primerano, scattate tra febbraio e settembre 2023, hanno restituito con intensità la complessità del territorio frontaliero.

Accanto a queste, gli scatti del sanremese Marco Morraglia, con il progetto Rinascita, mostrano percorsi riusciti di integrazione sociale e lavorativa. Ma a sorprendere i visitatori sono stati anche due lavori realizzati con la tecnica del foto-collage da parte di dieci studentesse dell’Istituto Fermi-Polo di Ventimiglia, in un laboratorio di espressione artistica condotto dallo stesso Primerano e dallo street artist italo-egiziano Mosa One.

"Il mio approccio con le ragazze è stato prima emotivo e poi creativo – racconta Mosa One – volevo che si appropriassero dell’arte come mezzo di autorappresentazione. Abbiamo esplorato immagini, colori e fotografie non solo come tecnica, ma come strumenti per leggere la realtà in modo più profondo, più libero". Il laboratorio è nato proprio con l’idea di far emergere lo sguardo delle giovani sulla loro città, spesso data per scontata.

Ventimiglia, infatti, è descritta dall’artista come "un luogo segnato da instabilità e movimento costante, dove convivono persone che vivono agli estremi, ma senza mai incontrarsi davvero". Proprio per questo, lavorare con queste giovani, cresciute nel cuore di questo confine, ha avuto un impatto profondo: "Mi hanno trasmesso speranza – continua – perché avevano un’energia genuina, una voglia forte di mettersi in gioco. Per me le nuove generazioni devono credere fortemente nella forza dell’espressione: è una delle poche cose che ci sono rimaste per combattere con la cultura l’abbandono istituzionale. Anche noi, come chi migra, spesso siamo costretti a cercare futuro altrove".