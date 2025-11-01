Addio a Tchéky Karyo, l’agente Bob di Nikita

Parigi, 1 novembre 2025 - Tchéky Karyo, il cacciatore tormentato de "L'orso" e l'agente mentore di Nikita nel film di Luc Besson, è morto all'età di 72 anni. L'attore francese di origini turche era malato da tempo di un tumore, ne ha dato notizia la famiglia.

Il suo sguardo magnetico e la sua presenza intensa sullo schermo lo portarono alla recitazione, così aveva conseguito il diploma al Conservatorio e aveva iniziato a recitare a teatro, calcando anche il palcoscenico del Festival teatrale di Avignone. Il successo al cinema arrivò negli anni '80 con il film "L'orso" (1988) di Jean-Jacques Annaud. Poi la vera notorietà vanne dal personaggio dell'agente Bob, che recluta Anne Parillaud, la giovane tossicodipendente protagonista della pellicola di Luc Besson "Nikita" (1990).

Dopo Baruh Djaki Karyo, il suo vero nome perché nato a Istanbul nel 1953 da padre ebreo sefardita e madre greco-ortodossa con cui si era trasferito da bambino a Parigi, era molto richiesto da vari registi. Karyo, sullo schermo uomo forte e fragile allo stesso tempo, capace di un'intensità rara, recitò in film famosi come "Vincent & Théo" (1990) di Robert Altman, "1492 - La conquista del paradiso" (1992) di Ridley Scott, "Bad Boys" (1995) di Michael Bay, "GoldenEye" (1995) di Martin Campbell e "Il patriota" (2000) di Roland Emmerich, al fianco di Mel Gibson.

Sul grande schermo aveva conquistato il pubblico italiano con "Va' dove ti porta il cuore" (1996) di Cristina Comencini e "La masseria delle allodole" (2007) dei fratelli Taviani. Karyo in carriera vanta oltre ottanta titoli, anche grazie alla versatilità della sua recitazione che lo ha portato a collaborare anche con Jean-Pierre Jeunet in "Il favoloso mondo di Amélie" (2001).

Negli ultimi anni era tornato all'attenzione del grande pubblico grazie alla televisione, con la serie "The Missing" (2014-2016) e il suo spin-off "Baptiste" (2019-2021), dove interpretava l'investigatore Julien Baptiste.