Addio a Sly Stone, il re del funk con la sua band “Sly and the Family Stone”

Roma, 10 giugno 2025 - Sly Stone è morto ieri all'età 82 anni, il re funk psichedelico, leader del gruppo Sly and the Family Stone è deceduto "dopo una lunga battaglia" con una malattia polmonare cronica "se n'è andato serenamente circondato dai suoi 3 figli, dal suo più caro amico e dalla sua famiglia allargata", scrive la famiglia in un comunicato.

Sly è stato il leader della band americana tra le più influenti nello sviluppo del funk, soul, R&B, rock e musica psichedelica. "Una figura monumentale, un innovatore rivoluzionario e un vero pioniere che ha ridefinito il panorama della musica pop, funk e rock. Le sue canzoni iconiche hanno lasciato un segno indelebile nel mondo e la sua influenza rimane innegabile. A testimonianza del suo intramontabile spirito creativo, Sly ha recentemente completato la sceneggiatura della sua biografia, un progetto che non vediamo l'ora di condividere con il mondo a tempo debito, che segue un memoir pubblicato nel 2024", si legge nel comunicato della famiglia.

Sylvester Stewart è nato a Denton, in Texas, nel 1943. La famiglia si trasferì presto in California, dove Sly iniziò a cantare nel coro della chiesa dall'età di 4 anni, insieme ai suoi fratelli. Il suo soprannome Sly nacque quando un compagno di classe scrisse male il suo nome e, quando cambiò il suo cognome d'arte da Stewart a Stone, i suoi fratelli Freddie e Rose, che si unirono a lui in Sly and the Family Stone, fecero lo stesso. I successi della band sono pietre miliari della musica funk negli anni '80, da "Dance to the Music" alla politica "Everyday People", da “Family affair” fino a "Thank You (Falettinme Be Mice Elf Agin)".