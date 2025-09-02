Morto Scott Spiegel, icona del cinema horror americano: dalla Casa 2 a Hostel

Roma, 2 settembre 2025 – Cinema in lutto, proprio nei giorni in cui l’82esimo Festival di Venezia celebra divi e pellicole in uscita sul grande schermo. E mentre le produzioni horror conoscono un’inaspettata rinascita, il genere perde un protagonista di primo piano. È morto Scott Spiegel, 67 anni, figura cult del cinema horror americano, noto per aver co-sceneggiato La casa 2 (1987) di Sam Raimi e per aver prodotto la saga Hostel insieme a Eli Roth.

Il ricordo dell’amico e gli ‘scherzi a basso costo’

La notizia della scomparsa è stata diffusa dal truccatore e artista degli effetti speciali Robert Kurtzman e rilanciata poi da Bruce Campbell, interprete di La casa e amico di lunga data di Spiegel. "Scott Spiegel è stato una parte enorme dei miei anni formativi nel Michigan”, ha scritto Campbell sul X. “Dalla scuola domenicale ai nostri lavori da magazzinieri, fino a La casa 2, che ha co-sceneggiato: non posso guardare indietro senza vederlo intento a fare scherzi a basso costo. Sono grato per il tesoro di ricordi felici. Keep Shemping, Scott!” Il termine ‘Fake Shemp’, citato da Campbell, è un riferimento ai Three Stooges e veniva usato dal trio Spiegel-Raimi-Campbell per indicare chi, sul set, interpretava un personaggio sostituendo un altro attore, spesso mascherato o in secondo piano. Spiegel stesso fece diversi ‘Fake Shemp’ nei film di Raimi.

Chi era

Nato il 24 dicembre 1957 a Birmingham, nel Michigan, Spiegel incontrò Sam Raimi e Bruce Campbell durante le scuole medie e con loro iniziò a girare cortometraggi in Super 8. Il trio collaborò presto al film amatoriale It's Murder! (1977), dove Spiegel firmò la sceneggiatura e interpretò anche un detective. Dopo essersi trasferito a Los Angeles, Spiegel condivise un appartamento con artisti destinati a lasciare il segno nel cinema: Sam Raimi, i fratelli Joel ed Ethan Coen, Holly Hunter, Frances McDormand, Kathy Bates e il montatore Bob Murawski.

La carriera

Il suo debutto alla regia arrivò nel 1989 con Terrore senza volto - L'intruso, slasher diventato nel tempo un piccolo cult tra gli appassionati. Ma è con Dal tramonto all'alba 2 - Texas, sangue e denaro (1999), sequel del film di Robert Rodriguez, che Spiegel si fece notare da un pubblico più ampio, pur restando legato a una distribuzione direct-to-video. Spiegel scrisse anche La recluta (1990), film diretto e interpretato da Clint Eastwood, e diresse titoli come Il mio nome è Modesty (2003) e Hostel: Part III (2011). Proprio con Hostel iniziò una fruttuosa collaborazione con Eli Roth, fondando insieme la casa di produzione Raw Nerve, attiva nel rilancio dell'horror splatter degli anni 2000. Oltre alla scrittura e alla regia, Spiegel si cimentò anche come attore: apparve nei primi due La casa, ma anche nei film di Raimi come Spider-Man (2002 e 2004), Drag Me to Hell (2009) e prestò la voce in Doctor Strange nel Multiverso della Follia (2022).

Un talento unico, un amico vero e un pezzo della nostra infanzia

Così ha concluso Campbell nel suo omaggio. “Il suo spirito continuerà a vivere nei film, nei ricordi e in ogni scherzo fatto con una finta testa di plastica”.