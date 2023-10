Addio al detective 'Shaft', è morto Richard Roundtree

Los Angeles, 25 ottobre 2023 - Addio 'Shaft' primo detective di colore: Richard Roundtree è morto all'età di 81 anni ieri, martedì 24 ottobre. Il personaggio di Roundtree diventò un’icona del genere poliziesco Usa, aprendo le porte del cinema e della tv a una generazione di interpreti afroamericani grazie proprio alla sua interpretazione dell'investigatore privato in 'Shaft il detective' (1971), primo episodio di una serie.

Ma Roundtree non è stato solo Shaft, ha recitato in film di successo come 'L'uomo venerdì', con Peter O'Toole, e nella serie tv cult come 'Radici'. L'attore si è spento nella sua casa di Los Angeles dopo aver combattuto contro un cancro al pancreas.

Patrick McMinn, suo manager dal 1987, ha annunciato: "Il lavoro e la carriera di Richard hanno rappresentato un punto di svolta per i protagonisti afroamericani del cinema. L'impatto che ha avuto sull'industria cinematografica non può essere nè sottovalutato nè dimenticato". A Roundtree nel 1993 era stato diagnosticato un tumore al seno e aveva subito una doppia mastectomia. "Il cancro al seno non è specifico per il genere femminile" aveva dichiarato l'attore in un'intervista nel 1997.

Dal fisico possente, la sua carriera era iniziata nel football, per poi cimentarsi da modello, fino ad approdare al cinema. Interpretando Shaft la sua popolarità esplose agli inizi degli anni '70. Il detective di colore 'duro', che che dava filo da torcere ai criminali di Harlem, e al tempo stesso veniva guardato con sospetto dalla polizia. Il primo "Shaft il detective" (1971), fu subito seguito da "Shaft colpisce ancora" (1972), diretti entrambi da Gordon Parks, e poi da "Shaft e i mercanti di schiavi" (1973) del regista John Guillermin.

Un successo favorito anche dalla colonna sonora del primo film: "Theme from Shaft" di Isaac Hayes conquistò il Premio Oscar nel 1972 per la miglior canzone. Tra il 1973 e '74 nacque anche una mini serie "Shaft", sempre con Roundtree nel ruolo del protagonista, con 7 episodi trasmessi negli Usa.

Nel 2000 fu Samuel L. Jackson il protagonista del sequel, "Shaft", con il premio Oscar nei panni del nipote del detective John Shaft, ancora impersonato da Roundtree.

Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn clicca qui