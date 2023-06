Morto il fotografo Paolo Di Paolo, indimenticabile narratore del Dopoguerra

È morto a 98 anni Paolo Di Paolo, il celebre fotoreporter che con la sua storica Leica ha raccontato l’Italia del Dopoguerra, dalla voglia di rivincita della Ricostruzione agli scatti patinati della nascente Dolce Vita. Accanto a Pasolini, ha narrato il ‘miracolo economico’ italiano in un reportage di 110 foto (La lunga strada di sabbia) realizzato in un lungo viaggio in auto da Ventimiglia a Trieste. Suoi i primi ritratti di una giovanissima Carla Fracci, scelta come prima ballerina della Scala nel ‘58, e il reportage fotografico dei funerali di Palmiro Togliatti nel 1964. Il fotografo molisano si è spento all'ospedale San Timoteo di Termoli, l'annuncio della scomparsa è stato dato dalla figlia Silvia. I funerali si sono svolti oggi, martedì 13 giugno, nella chiesa di San Francesco a Larino (Campobasso), dove era nato il 17 maggio 1925 e dove era tornato a vivere da tempo.

"Ho smesso di fotografare per amore della fotografia"

"Ho smesso di fotografare per amore della fotografia", amava ripetere Paolo Di Paolo. La carriera di Paolo Di Paolo si è interrotta con la chiusura della rivista ‘Il Mondo’ e l'arrivo dei paparazzi: uno stile scandalistico che non gli corrispondeva e che rifiutò con fermezza. Fotografo autodidatta, Paolo Di Paolo ha avuto una carriera breve ma intensa: si è svolta in gran parte a Roma dove, tra il 1954 e il 1968, ha collaborato a pubblicazioni culturali come ‘Il Mondo’ di Mario Pannunzio e con rotocalchi di grande diffusione come ‘Il Tempo’. Gli scatti di Paolo Di Paolo, abbracciano il mondo dell'arte, della cultura, della moda, del cinema e della vita quotidiana, mostrando con intimità e realismo l'Italia che riemerge dalla distruzione e dalla povertà della seconda guerra mondiale.

I reportage più famosi

Di Paolo era celebre per gli esclusivi reportage e i ritratti di personaggi famosi con cui aveva stretto amicizia: tra gli altri, Pier Paolo Pasolini, Michelangelo Antonioni, Anna Magnani, Giorgio De Chirico, Ezra Pound, Marcello Mastroianni, Sophia Loren, Luchino Visconti, Oriana Fallaci e Giuseppe Ungaretti. Il fotoreporter molisano è stato riscoperto in anni recenti dal grande fotografo e regista Bruce Weber, che gli ha dedicato il docufilm ‘The Treasure of His Youth – Paolo Di Paolo: un tesoro di gioventù', presentato alla Festa del Cinema di Roma nel 2021. A maggio aveva ricevuto la ‘laurea ad honorem’ in Storia dell'Arte dall'Università La Sapienza di Roma.

La sua seconda vita

Attaccata la macchina fotografica al chiodo, Paolo Di Paolo si era ritirato in campagna dove ha dedicato il resto della sua vita alle attività intellettuali e alle passioni personali. Diventa lo storico ufficiale dei Carabinieri, ha due figli e inizia a collezionare e restaurare auto antiche: una vita tranquilla, lontano da ogni clamore. La decisione è definitiva. Da quel momento non parlò mai, nemmeno ai suoi figli, di quegli anni in cui collaborò con Pasolini o ritrasse i grandi dello spettacolo, italiani e stranieri: da Elizabeth Taylor a Grace Kelly, da Rudolf Nureyev a Tennessee Williams.

La scoperta dell’archivio segreto

Poco più di vent'anni fa, l'immenso archivio fotografico di Di Paolo – che conta oltre 250mila immagini, ordinate e abbandonate in cantina – è stato casualmente riscoperto dalla figlia Silvia che da quel momento ha gradualmente assunto il ruolo di archivista, ricostruendo il lavoro paterno e restituendogli il posto che gli spetta nella storia. Nel 2019, i suoi sforzi sono culminati nell'apertura della prima mostra della carriera di Paolo Di Paolo al Museo Maxxi di Roma, intitolata ‘Il Mondo Perduto’, a cui sono seguite nel 2021 altre due esposizioni milanesi ‘La lunga strada di sabbia’ e ‘Milano, fotografie 1956-1962’. È del 2019 la pubblicazione della prima monografia a lui dedicata: ‘Paolo Di Paolo. Mondo perduto. Fotografie 1954 – 1968’, curata da Giovanna Calvenzi per Marsilio Editori, 2019.