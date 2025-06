Addio a Mick Ralphs, leggendario chitarrista dei Bad Company

Il mondo del rock piange la scomparsa di Mick Ralphs, iconico chitarrista e cofondatore dei ‘Bad Company’ e anche degli Mott the Hoople, morto all’età di 81 anni. Sebbene non sia stata resa nota una causa ufficiale del decesso, Ralphs era in condizioni di salute precarie da quasi un decennio, costretto a letto dopo un ictus che lo aveva colpito nel 2016.

L’ultimo saluto dei Bad Company

Numerosi i messaggi di cordoglio, tra cui quelli particolarmente sentiti dei suoi ex compagni nei Bad Company, Paul Rodgers e Simon Kirke. Il cantante ha scritto su X: “Il nostro Mick ci ha lasciati, il mio cuore è crollato. Ci ha regalato canzoni eccezionali e ricordi indimenticabili. Era un amico, il mio partner nella scrittura, un chitarrista straordinario e versatile con un senso dell’umorismo unico. La nostra ultima conversazione, pochi giorni fa, si è conclusa con una risata, ma non sarà l’ultima. Ci sono tanti ricordi di Mick che continueranno a farci sorridere. Le mie condoglianze a tutti quelli che lo hanno amato, in particolare al suo unico vero amore, Susie. Ci rivedremo in paradiso”. Kirke ha aggiunto: “Era un caro amico, un compositore meraviglioso e un chitarrista eccezionale. Ci mancherà profondamente.”

Chi era Mick Ralphs

Nato nel 1944 a Hereford, in Inghilterra, Ralphs ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama musicale degli anni ’70. Con Mott the Hoople contribuì a definire il glam rock britannico, mentre con i Bad Company firmò alcune delle hit più amate del classic rock, come ‘Feel Like Makin’ Love’ e ‘Can’t Get Enough’. Il chitarrista viene ricordato non solo per il suo talento musicale, ma anche per l’umanità, l’umorismo e il profondo legame con i colleghi e i fan. La sua eredità vivrà attraverso la sua musica, che ha segnato intere generazioni, proprio come nel caso di un’altra icona del rock scomparsa pochi giorni fa come Brian Wilson dei Beach Boys.