Morto Keith Jefferson, era il volto preferito di Quentin Tarantino

Lutto nel mondo del cinema: è morto all'età di 53 anni l'attore Keith Jefferson, fra i volti preferiti del regista Quentin Tarantino. Che l'aveva voluto in diversi film: basti pensare a 'Django Unchained', 'The Hateful Eight' e 'C'era una volta... a Hollywood'.

Keith Jefferson aveva annunciato il 9 agosto su Instagram di aver ricevuto una diagnosi di tumore: "Ogni tanto Dio ti dà una sfida e lascia a te il compito di risolverla. Quando mi è stato diagnosticato il cancro per la prima volta ho dovuto fermarmi, fare una pausa e non volevo condividerlo con nessuno. Né con la mia famiglia né con la famiglia allargata. Oggi sono finalmente in grado di condividerlo perché la mia fede si sta rafforzando".

"Questa notizia fa male - ha scritto l’attore Jamie Foxx -. Keith, sei stato solo una grazia assoluta, per tutta la vita, il tuo cuore è puro, il tuo amore è incommensurabile, eri un'anima fantastica. Mancherai molto a tutti noi. Ci vorrà molto tempo per guarire. Addio, amico mio. Ti voglio bene".

Jefferson ha lavorato anche come produttore, doppiatore e insegnante di recitazione. Tra gli altri suoi crediti televisivi e cinematografici figurano "Relative Opposites", "Papà, non mettermi in imbarazzo!", "You Too", "Bosch: Legacy" e "Day Shift - A caccia di vampiri". Per quanto riguarda il palcoscenico, ha avuto ruoli in produzioni teatrali regionali e itineranti come "Big River", "Othello", "Superior Donuts" e "Piano Lesson".