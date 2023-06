Addio a John Romita Sr., leggenda del fumetto Marvel

New York, 14 giugno 2023 - E' morto il disegnatore statunitense John Romita Sr., leggenda del fumetto americano e della Marvel Comics, nel massimo periodo di splendore della casa editrice, per aver rinnovato l'Uomo Ragno creato da Stan Lee. Romita Sr è morto all'età di 93 anni, ha scritto il figlio, John Romita Jr. (anche lui fumettista di successo), sui social precisando che il padre si è spento a nel sonno lunedì 12 giugno.

Famoso artista di fumetti negli anni '60, ha partecipato alla rinnovata epopea dei supereroi Marvel, occupandosi del segno grafico di personaggi come Devil, Capitan America, I Fantastici Quattro e I Vendicatori. E' stato poi l'artefice di 'The Amazing Spider-Man', con Stan Lee ai testi, la prima collana dedicata interamente all'Uomo Ragno.

Il suo nome è anche legato alla creazione di 'Wolverine', apparso nelle storie di 'L'Incredibile Hulk', ed è stato uno dei creatori del Punitore, considerato il più violento degli eroi Marvel: Frank Castle (nato Francis Castiglione).

Nato a New York, nel quartiere di Brooklyn, il 24 gennaio 1930, da un fornaio di origine italo americana, Victor Romita, John Romita Sr. si era diplomato alla Manhattan School of Industrial Art nel 1947, poi aveva prestato servizio nell'esercito americano e all'età di 19 anni iniziò a lavorare nel mondo dei fumetti, collaborando con "Famous Funnies". Il suo esordio avvenne con fumetti polizieschi e dell'orrore per la Atlas, la futura Marvel. In seguito si occupa anche di western e disegna diverse storie di Capitan America. Nel 1957 passa alla National, la futura DC Comics, lavorando soprattutto nel settore delle storie rosa, e nel 1965 torna alla Marvel, inchiostrando The Avengers (I Vendicatori) e facendo le matite di Devil prima di occuparsi dell'Uomo Ragno, rinnovandolo radicalmente e trasformandolo non poco rispetto alla classica versione di Steve Ditko. Nel 1966, infatti, Romita Sr. inizia la sua avventura quinquennale lavorando come redattore capo della Marvel per Stan Lee in "The Amazing Spider-Man". E in quel periodo Spider-Man superò I Fantastici Quattro diventantdo il fumetto più venduto della Marvel, Negli anni ‘70 divenne direttore artistico. Lasciò l’azienda nel 1996 andando in pre-pensionamento, ma collaborò ancora diversi anni , con molteplici progetti relativi a Spider-Man per la Marvel e una copertina di Superman per la DC.