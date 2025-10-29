Addio a James Senese, morto a 80 anni lo storico sassofonista di Pino Daniele

Roma, 29 ottobre 2025 – Si è spento, all’età di 80 anni, un gigante della musica internazionale. James Senese, sassofonista, ha lottato per oltre un mese contro una grave forma di polmonite. Era in rianimazione al Cardarelli di Napoli, dopo l’insorgere di una brutta infezione, come riportato dal nosocomio in una nota.

Nato a Napoli il 6 gennaio 1945 da madre italiana e padre afroamericano, è stato componente degli Showman, fondatore dei Napoli Centrale e storico musicista del super gruppo creato da Pino Daniele. La sua assenza al concerto evento di piazza del Plebiscito aveva fatto capire la reale gravità delle sue condizioni. Grande cordoglio da tutto il mondo della musica per l’addio di un grande sassofonista e uomo di spettacolo.

Figlio di una ragazza napoletana (Anna Senese) e di uno statunitense afroamericano della Carolina del Nord (James Smith), soldato della 92nd Infantry Division, senese era nato il 6 gennaio 1945.

Tra i sassofonisti italiani più noti a livello mondiale – riporta l’enciclopedia Wikipedia –, la sua musica spaziava tra jazz, rock, soul e funky. Nel 1990 all'Apollo Theater di New York, fu definito dagli statunitensi Brother in soul, appellativo riservato ai grandi artisti. Negli anni sessanta e settanta è stato uno dei padri fondatori del movimento musicale Neapolitan power, periodo in cui fondò diversi gruppi musicali quali The Showmen, Showmen 2 e Napoli Centrale di cui era ancora leader. Durante la sua lunga carriera ha collaborato con prestigiosi artisti tra i quali: Gil Evans, Bob Marley, Ornette Coleman, Art Ensemble of Chicago, Steve Thorton, Lester Bowie, Don Moye, Roberto De Simone, Pino Daniele, Tullio De Piscopo ed Enzo Avitabile.