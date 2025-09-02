Addio a Graham Greene, l’attore nativo americano che fu ‘Uccello scalciante’ in Balla coi lupi

Si è spento a 73 anni Graham Greene, attore canadese di origini Oneida, noto in tutto il mondo per aver interpretato ‘Uccello scalciante’ (Ziŋtká Nagwáka) nel film ‘Balla coi lupi’ di Kevin Costner. L’artista è morto poche ore fa in un ospedale di Toronto, dopo una lunga malattia. La notizia è stata confermata dal suo agente Michael Greene alla rivista People.

Dagli esordi alla consacrazione sul grande schermo

Nato nel 1952 a Ohsweken, nella riserva delle Six Nations, Greene aveva iniziato la sua carriera in teatro negli anni Settanta, per poi approdare al piccolo schermo nel 1979 con la serie canadese ‘The Great Detective’. Il debutto al cinema arrivò nel 1983 con ‘Running Brave’. La consacrazione internazionale arrivò nel 1990 con ‘Balla coi lupi’, film tratto dal romanzo di Michael Blake e diretto da Costner. La sua interpretazione gli valse la candidatura all’Oscar come miglior attore non protagonista, mentre la pellicola conquistò 12 nomination complessive e vinse, tra le altre, quelle per miglior film, regia e sceneggiatura.

Tanti successi cinematografici

Nel corso della sua carriera, ha preso parte a numerose produzioni di successo, tra cui ‘Thunderheart’, ‘Maverick’, ‘Die Hard – Duri a morireì, ‘Il miglio verde’, e ‘The Twilight Saga: New Moon’, in cui interpretava Harry Clearwater.

In un’intervista del 2017 a Reader’s Digest Canada, l’attore aveva ricordato con affetto l’esperienza sul set di ‘Balla coi lupi’, raccontando il legame speciale con il cavallo che usava durante le riprese del capolavoro che ha raccontato l’epopea del Far West: “Lui e io andavamo d’accordo come non mai. Quando ho saputo che apparteneva a un ragazzo costretto a venderlo, ho chiesto ai produttori di ridarglielo, anche a costo di toglierlo dal mio stipendio”.

L’impegno di Greene a favore dei giovani attori indigeni

L’artista amava ripetere che la recitazione era stata per lui un approdo inatteso, quasi casuale. Dopo aver visto la sua prima interpretazione televisiva, confessò di essersi giudicato “terribile” e decise allora di studiare seriamente l’arte della recitazione. Oltre al suo lavoro sul grande schermo, ha contribuito alla formazione di giovani talenti indigeni sostenendo il ‘Centre for Indigenous Theatre Program’, diventando un punto di riferimento culturale e artistico per le nuove generazioni.