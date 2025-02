Morto Gianni Pettenati, il “mister Bandiera Gialla” che ha fatto ballare e cantare l’Italia

Musica in lutto per la morte di Gianni Pettenati. Il cantautore e critico musicale è scomparso all’età di 79 anni nella sua casa di Albenga. A dare l’annuncio sui social network è stata la figlia Marialaura: “Nella propria casa, come voleva lui, con i suoi affetti vicino, con l’amore dei suoi figli Marialaura, Samuela e Gianlorenzo e l’adorato gatto Cipria, dopo una lunga ed estenuante malattia, ci ha lasciato papà. Non abbiamo mai smesso di amarti. Ti abbracciamo forte”.

Era nato a Piacenza e la sua carriera era iniziata quando era bambino: a sei anni aveva vinto il suo primo concorso canoro e a otto aveva iniziato a dedicarsi a studi musicali. Che il mondo delle note fosse nel suo destino, quindi, era già stato chiaro sin dai primi anni della sua vita. E infatti la sua carriera poi si è sviluppata nel corso di oltre vent’anni.

Una carriera fatta di canzoni, di un film, ma soprattutto di un successo senza tempo grazie a quello che è diventato un vero inno per decine di milioni di italiani: la voce di ‘Bandiera gialla’ è proprio la sua. Una voce che ha accompagnato le estati di mezza Italia per decenni.

Canzoni, ma non solo. Anche libri. Gianni Pettenati, infatti, è stato anche autore di diversi volumi sulla storia della musica, ma anche testi teatrali.