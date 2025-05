E’ morto il fotografo Sebastiao Salgado

Parigi, 23 maggio 2025 - Il fotografo franco-britannico Sebastião Salgado è morto a 81 anni: lo annuncia l'Académie des Beaux-Arts a Parigi. Era noto soprattutto per le sue grandi foto in bianco e nero di guerra o della foresta amazzonica. "Laurent Petitgirard, segretario perpetuo, i membri e i corrispondenti dell'Accademia delle belle arti annunciano con immensa tristezza la morte, venerdì 23 maggio all'età di 81 anni, del loro confratello Sebastião Salgado", ha scritto l'Accademia, che lo aveva eletto tra i suoi nel 2016 come "grande testimone della condizione umana e dello stato del pianeta”.