Morto D'Angelo, il cantante aveva 51 anni: era il padre del neo-soul

Richmond, 14 ottobre 2025 – Il mondo della musica mondiale è in lutto: è morto a soli 51 anni D’Angelo, notissimo cantante neo-soul. Michael Eugene D’Angelo Archer è stato uno dei pionieri di questo genere e uno dei protagonisti della scena r’n’b internazionale.

Su Spotify il suo profilo ha a oggi circa 2 milioni di ascoltatori mensili e le sue canzoni che hanno avuto il maggior successo sono ‘Lady’, con quasi 91 milioni e mezzo di ascolti in streaming, ‘Brown Sugar’ con quasi 82 milioni, ‘Untitled (How does it feel)’ con quasi 72 milioni. Un nome leggendario, un artista che ha ispirato con la propria musica moltissimi artisti in tutto il mondo.

"Dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro il cancro, con il cuore spezzato annunciamo che Michael D’Angelo Archer, conosciuto dai suoi fan in tutto il mondo come D’Angelo, ci ha lasciati oggi 14 ottobre 2025 – è l’annuncio della sua famiglia -. Siamo addolorati che possa lasciarsi solo il ricordo del suo affetto, ma eternamente grati per l’eredità di musica straordinaria che ci ha lasciato”.

Ad aver strappato il cantante alla vita sarebbe stato un tumore al pancreas. Cantante, polistrumentista e produttore discografico, D’Angelo è sempre stato considerato uno dei nomi di maggior spicco della musica neo-soul a livello mondiale. Venendo accostato a leggende come Erykah Badu, Lauryn Hill e Maxwell ed essendo considerato da molti in tutto il mondo una vera leggenda a propria volta.

Nel 2000, ad esempio, D’Angelo aveva vinto il Grammy nella categoria ‘Best male r’n’b vocal’ per il disco ‘Voodoo’.