Morto Chas Newby, primo bassista dei Beatles. Preferì studiare che suonare con la band

Londra, 24 maggio 2023 - Addio a Chas Newby, l'uomo che preferì studiare invece di continuare a suonare con quella band sconosciuta, i Beatles. E forse un po' lo ha rimpianto. Newby suonò il basso nei primi concerti della leggendaria band britannica, ma l'abbandonò al suo destino (di successi) per continuare l'università. Newby è scomparso all'età di 81 anni, ma la causa del decesso non è stata rivelata. La notizia della sua morte è stata un vero tam tam sui social da ieri mattina, e il fratello interpellato dai tabloid inglesi lo ha confermato.

Roag Best, il fratello di Pete Best, il primo batterista dei Beatles, su Facebook ha scritto: "Sia io che Pete e tutta la famiglia Best siamo assolutamente devastati dall'apprendere la tristissima notizia della scomparsa di uno dei più cari amici della famiglia, Chas Newby, avvenuta lunedì sera", ha dichiarato Roag Best, che ha aggiunto "molti di voi lo conosceranno per aver suonato il basso sia per i Beatles che per i Quarrymen, ma per noi era Chas dal grande sorriso. Ci mancherà molto. Per sempre nei nostri pensieri. Dio ti benedica Chas".

Chas Newby aveva conosciuto Best quando suonava nei The Black Jacks al Casbah Coffee Club. Lì conobbe anche John Lennon, che si esibiva prorpio con i Quarryman. Lennon lo chiamò ad accompagnare i Beatles, appena tornati dalla Germania, in alcuni concerti. In seguito gli offrì di continuare a suonare con lui, Ringo Starr, Paul McCartney e George Harrison, in partenza di nuovo per la Germania, ma Chas preferì continuare gli studi: "La musica non sarebbe mai stata una vita per me", dichiarò nel 2012 in un'intervista al "Sunday Mercury", spiegando: "Volevo studiare chimica. John, Paul e George volevano solo essere musicisti".

Il Cavern Club di Liverpool, dove i Beatles iniziarono la loro carriera, ha postato su Facebook: "È con grande tristezza che apprendiamo della scomparsa di Chas Newby. È interessante notare che è stato anche il primo bassista mancino dei Beatles. Rip Chas Newby e pensieri e auguri da tutti noi al Cavern Club".

Originario di Liverpool, nato il 18 giugno 1941, Newby godette negli anni della fama che gli avevano procurato quei concerti con i Beatles nel 1960. In seguito si laureò e divenne insegnante di matematica alla Droitwich Spa High School di Droitwich Spa. Poi, trasferitosi ad Alcester, ha ripreso il basso in mano e ha suonato per beneficenza con i Racketts. E dal 2016 diventato membro dei Quarrymen, gli 'antenati' dei Beatles.