My Chemical Romance, morto l’ex batterista

Musica internazionale in lutto per la scomparsa di Bob Bryar, ex batterista dei My Chemical Romance. Bryar aveva suonato nella band dal 2004 al 2010 prendendo parte alla realizzazione dell’album più famoso dei My Chemical Romance, ovvero ‘The Black Paradeì del 2006. A questo gruppo si deve, fra l’altro, il nome d’arte di Rosa Chemical, ispirato appunto ai My Chemical Romance.

Bob Bryar aveva 44 anni e ancora sono ignote le cause della sua morte. Secondo quello che riporta Tmz, il suo corpo sarebbe stato trovato in avanzato stato di decomposizione il 27 novembre nella sua abitazione nel Tennessee.

L’ultima volta era stato visto a inizio mese, intorno al 4 novembre. Cosa sia successo da quel momento al giorno del ritrovamento del suo corpo, avvenuto grazie a un esponente dell'Animal Control, non è ancora chiaro e proprio per far luce su questo aspetto sono al lavoro le forze dell’ordine.